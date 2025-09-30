¡Sorpresa Turca! Galatasaray vence al Liverpool en la Champions League

Este martes, en la reanudación de la UEFA Champions League, el Liverpool se metió al infierno turco para enfrentarse al Galatasaray, equipo que partía como víctima en este encuentro tras caer goleado por el Frankfurt en la fecha inaugural de la competición europea.

Sin Leroy Sane y con Gabriel Sara y Mauro Icardi en la banca, el Galatasaray saltó al campo para defender y cortar los circuitos del Liverpool, estrategia que propuso un constante uno contra uno cuando el cuadro otomano lograba contraatacar.

Imágenes del Liverpool vs Galatasaray | AP

Los Reds se hicieron de la posesión del balón, comenzaron a encerrar al cuadro otomano y tuvieron opciones frente al marco de Uğurcan Çakır, aunque no pudieron concretar.

Cuando el Liverpool mejor jugaba, Barış Yılmaz recogió el esférico, avanzó varios metros con el balón controlado, se metió al área y recortó a Dominik Szoboszlai, quien hizo contacto con el atacante turco dentro del área para regalar una pena máxima, misma que terminó siendo definitiva gracias al cobro desde los once pasos de Victor Osimhen.

Imágenes del Liverpool vs Galatasaray | AP

Arne Slot, en la desesperación de no poder romper el muro defensivo que plantó el Galatasaray, hizo ingresar a Mohamed Salah y a Alexis Mac Allister, quienes vieron el inicio del partido desde la banca, aunque no pudieron vencer a Cakir, perdiendo por primera vez en esta edición de Champions.

Desfile de lesionados

En el segundo tiempo, los equipos sufrieron dos lesiones que pueden afectar a sus equipos, para lo que resta, tanto de sus temporadas, como en la UEFA Champions League.

Imágenes del Liverpool vs Galatasaray | AP

El Liverpool perdió por lesión a Allison Becker, que podría haberse lastimado el muslo luego de una atajada a un disparo de Osimhen. El delantero nigeriano del Galatasaray también tuvo que salir del terreno de juego luego de una entrada de la defensa de los Reds.

¿Qué sigue para estos equipos?

En la siguiente fecha de Champions League, el Galatasaray se enfrentará al Bodo/Glimt, mientras que el Liverpool visitará Alemania para jugar contra el Eintracht Frankfurt