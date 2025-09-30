Bernardo Lopes, el niño que venció a la muerte y hoy brilla en el Botafogo

En el fútbol y en la vida, hay historias inspiradoras que surgen de los momentos más oscuros. Tal es el caso de Bernardo Lopes, un niño brasileño de apenas 11 años que milita en la academia de Botafogo y que ha conquistado corazones en todo el país luego de que su historia de vida se hizo viral.

¿Qué le pasó a Bernardo Lopes, juvenil de Botafogo?

Todo comenzó cuando una olla con agua hirviendo se volcó accidentalmente sobre su rostro. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras: quemaduras de tercer grado y una lucha contra el tiempo para sobrevivir. Según reportes de medios locales, los médicos tenían pocas esperanzas, por la corta edad temían que Bernardo perdiera la visión e incluso la vida.

Bernardo se recuperó de su accidente y ahora llegó a la Academia del Fogao | INSTAGRAM: @_bernardo_lopes11

Durante siete meses, Bernardo permaneció hospitalizado, peleando cada día con una fuerza que pocos esperarían en un bebé. Contra todo pronóstico, logró salir adelante. La recuperación no fue sencilla: terapias, curaciones constantes y secuelas visibles formaron parte de su vida diaria durante años. Su aspecto físico cambió para siempre, incluso dejó de crecerle el cabello. Sin embargo, lo que no cambió fue su espíritu: nunca dejó de soñar.

El joven jugador es un ejemplo de superación | INSTAGRAM: @_bernardo_lopes11

El futbol como motor de vida

En medio de los tratamientos y la adaptación a su nueva realidad, Bernardo encontró en el futbol una motivación diaria. Primero jugaba en casa, luego en una “escuelita”, y finalmente llegó el momento de demostrar su talento en un torneo local. Allí, entre tantos niños, un visor del Botafogo notó algo especial.

Lo invitaron a hacer pruebas y, después de mostrar su habilidad y determinación, fue aceptado en la academia del club. El sueño, que parecía lejano y casi imposible hace algunos años, comenzó a hacerse realidad.

Bernardo ya debutó con la academia de Botafogo | INSTAGRAM: @_bernardo_lopes11

Hoy, Bernardo ya debutó en la academia del Botafogo. Más allá del uniforme y las jugadas, lleva consigo una historia que inspira a miles: la de un niño que sobrevivió al dolor, al miedo y al pronóstico médico. Y que ahora corre detrás de un balón, con la vista puesta en el futuro.

Hasta dónde llegará el joven Bernardo, y si logrará debutar en la Primera División, es algo que está por verse. Por ahora, el pequeño puede presumir que "evadió" la muerte como todo un delantero driblador y que la vida le dio una nueva oportunidad para cumplir su sueño.

La historia de Bernrdo es un ejemplo de superación | INSTAGRAM: @_bernardo_lopes11