The Special One vuelve a casa: Estos son los números de Mourinho en Stamford Bridge

Mourinho no pisaba Stamford Bridge desde la temporada 2020-2021, cuando fue entrenador del Tottenham Hotspur

Mourinho vuelve a Stamford Bridge después de cinco años
30 de Septiembre de 2025

José Mourinho volverá a Stamford Bridge, aunque no como entrenador del Chelsea, el entrenador portugués pisará la casa del cuadro azul de Londres después de cuatro años sin hacerlo, como rival, y de una década sin ser entrenador del Chelsea.

Mou digirió al Chelsea en dos etapas, la primera comprende de la temporada 2003-2004 hasta la 2007-2008 y de 2013-2014 a la campaña 2015-2016, donde dirigió un total de 321 partidos, ganando 204, empatando 69 y perdiendo 48, con una efectividad del 70.72%.

En siete años, divididos en dos etapas, Mourinho ganó la Premier League y la Copa de Liga en tres ocasiones, además de una Community Shield y una FA Cup, The Special One no ganó ningún trofeo internacional que disputó con los Blues.

Mourinho se fue del Chelsea en la temporada 2015-2016 después de dirigir 16 partidos en esa campaña, donde ganó cuatro, empató tres y perdió nueve, lo que le terminó costando el puesto.

Mou y el éxito post Chelsea

Desde que Mourinho salió del Chelsea, el portugués dirigió al Tottenham Hotspur, al Manchester United, a la AS Roma y al Fenerbahce, antes de volver a Portugal para tomar las riendas del Benfica.

Mourinho solo ha ganado cuatro trofeos desde su salida del Chelsea, una Copa de la Liga, una Community Shield y una UEFA Europa League con el Manchester United, además de una UEFA Conference League con la Associazione Sportiva Roma.

