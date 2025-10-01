Inter Miami sufrió su primera goleada en casa desde llegada de Messi

Un doblete de Luis Suárez no fue suficiente para evitar el descalabro de Inter Miami en casa contra Chicago Fire, en uno de sus últimos juegos de la Temporada Regular de la MLS 2025. Justin Reynolds y Brian Gutiérrez fueron los encargados de anotar en un lapso de cinco minutos para darle a los de Gregg Berhalter el pase a playoffs.

Los de Javier Mascherano, por su parte, ya tenían su puesto asegurado en postemporada, pero con esta derrota 3-5 perdieron la oportunidad de jugar directo la Primera Ronda y podrían pasar por wild card si pierden sus últimos encuentros. Además, fue la primera vez desde la llegada de Lionel Messi que recibieron cinco goles en casa.

Chicago se paseó en casa de Inter Miami | AP

Así fue la goleada de Chicago Fire contra Inter Miami

Los visitantes se adelantaron por dos goles en la primera media hora de juego, con goles del marfileño Dje D'Avilla y Jonathan Dean al 10' y al 30'. En un tiro de esquina cobrado por Messi, Tomás Avilés descontó al 39', pero cuatro minutos más tarde Rominigue Kouamé volvió a poner a dos de distancia.

Aunque un disparo de Messi al 52' se fue por muy poco desviado, al 57' sí apareció Luis Suárez para recortar nuevamente distancias. Fue le mismo 'pistolero' uruguayo el encargado de empatar el juego, gracias a un centro raso de Jordi Alba al minuto 74.

Chicago se paseó en Miami | AP

Era cuestión controlar el partido para firmar el empate, o incluso buscar la épica remontada, pero al 80' las fallas defensivas hicieron de las suyas. Luego de un mal rechace, Mauricio Pineda recogió el esférico y sirvió para Justin Reynolds, que retomó la ventaja para Chicago.

Fue un golpe del que Miami ya no se pudo recuperar y tres minutos después, un disparo de Brian Gutiérrez al ángulo liquidó la goleada. Con ese resultado, el Fire llegó a 51 puntos y aseguró boleto al menos para la ronda de wild card.

Fue la primera vez que Miami recibió cinco goles en casa desde que Messi está en el equipo | AP

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

Luego del compromiso de este martes, a las Garzas les quedan tres partidos más de Fase Regular. El próximo será de nuevo en el Chase Stadium, este sábado 4 de agosto a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) contra New England Revolution, que ya no tiene esperanza de clasificar.

Con nueve puntos en disputa y una desventaja de siete en comparación con Philadelphia Union, el equipo de Miami todavía tiene oportunidad de quedarse con el primer lugar de la clasificación y el Supporters Shield. Para ello tendrá que ganar el resto de sus compromisos y esperar que el club de Pensilvania pierda sus duelos.

Messi durante el partido de Inter Miami contra Chicago Fire | AP