Con Harry Kane imparable Bayern goleó al Pafos y es líder en Champions

Bayern Múnich llegó al Alphamega Stadium con el cartel de favorito y la ambición de demostrar que esta Champions no será un simple trámite. El Pafos, debutante en la Fase de Grupos, se preparaba para resistir con orden, esfuerzo y esperanzas de alguna sorpresa.

El césped estaba húmedo, el cielo apenas despejado, y los primeros minutos mostraban un duelo medido: los locales con nervios, los bávaros con paciencia. Hasta que, al minuto 15, surgió esa chispa que incendió el partido. Michael Olise abrió el juego, filtró al área, y Harry Kane definió cruzado ante los intentos de defensa y portero. Era el 0-1, pero apenas el punto de partida de una noche dominadora.

Desde ese instante, el Bayern pareció dueño absoluto del duelo. El Pafos, que apenas lucía como un equipo modesto en el papel, cayó en la trampa de someterse a la tensión del visitante. Cuando el segundo gol cayó al minuto 20 por obra de Raphael Guerreiro, ya la montaña era empinada. La superioridad técnica y física del conjunto alemán se manifestó sin tregua alguna.

Festejo entre Konrad Laimer y Harry Kane | AP

Bayern no permitió tregua, y Kane continuó su racha

El guión del partido siguió escribiéndose con un dominio casi inapelable. Nicolas Jackson extendió la cuenta al 31’ tras una jugada colectiva que avanzó sin oposición, y el propio Kane firmó otro tanto al 34’, pegado al área y aprovechando un rebote para rematar.

Con eso, el 0-4 parecía ya un marcador de máxima expresión para una visita que imponía estilos. No se conformaba el Bayern: se movía con precisión, intercambiaba posiciones, empujaba líneas. La física del dominio era aplastante. El Pafos, con orgullo, logró recortar al final del primer tiempo gracias a un gol de Mislav Oršić, que clavó el balón en el ángulo tras error defensivo; el 1-4 que al menos salvó la honra local en esos 45 minutos.

El duelo fue cerrado solo durante la primera parte del mismo | AP

En el minuto 68, Michael Olise, que desde su llegada al Bayern había sido señalado como talento en alza, definió con frialdad y firmó el 1-5. Un golpe certero para sellar la victoria y dejar claro quién mandaba esa velada. Los alemanes celebraron, los chipriotas asimilaron, y la Champions siguió su curso con un Bayern que, pese a la jerarquía del rival, cumplió con su etiqueta de favorito.

El alza de Kane y la consagración de la noche

Uno de los datos más impactantes de esa noche: en sus últimos cinco partidos con el Bayern, Harry Kane ha marcado 11 goles. Esa racha asombra, más aún cuando la temporada apenas arranca. Esa voracidad goleadora coloca al inglés como una de las estrellas más filosas de Europa.

Olise también fue parte importante de la victoria | AP

En esta temporada ya suma 20 goles entre competencias, un número que raya en lo demencial si se considera que estamos en los primeros meses. No es casualidad pues el Bayern lo ha rodeado de creatividad, de soporte ofensivo, de conexiones que potencian su olfato. Esa noche ante Pafos lo validó de nuevo, con remates, asistencias y una presencia constante en zona de definición.

Quizá no sea el máximo rival del Real Madrid en cuanto a puntos hoy, pero el Bayern ya se coloca como sublíder del grupo. Esa victoria 1-5 no es sólo un marcador, es un mensaje para la Champions. Los alemanes vinieron a imponer respeto, y lo hicieron con autoridad.

Bayern resultó el gran vencedor en suelo chipriota | AP