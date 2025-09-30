The Sphere de Las Vegas revela la fecha del lanzamiento del balón del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 cada día está más cerca y poco a poco la FIFA va revelando detalles de lo que veremos en la competición el próximo año y tan solo unos días después de dar a conocer a las mascotas oficiales, ahora por de 'The Sphere' se confirma la fecha de la presentación del balón oficial del Mundial.

Balón del Mundial será presentado el 2 de octubre | CAPTURA DE PANTALLA

Adidas utilizó el emblemático inmueble de Las Vegas para proyectar todos los balones que la marca alemana de las tres franjas ha creado a lo largo de la historia para los Mundiales, desde el mítico 'Teslar' de México 1970 hasta el 'Al Rihla' utilizado en Qatar 2022 y por último, confirmó la fecha del lanzamiento de la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo es la presentación del balón del Mundial 2026?

El próximo jueves 2 de octubre será el día del lanzamiento del balón con la que 48 selecciones estará disputando la Copa del Mundo por México, Estados Unidos y Canadá.

adidas took over the Sphere in Las Vegas to showcase the iconic World Cup soccer balls of the past and tease the official ball of 2026 ⚽️ pic.twitter.com/yw1OQf5Rme — Nice Kicks (@nicekicks) September 30, 2025

Hasta el momento la fecha de presentación es la única información oficial que se tiene hasta el momento, sin embargo, extraoficialmente se saben bastantes detalles del esférico.

Se filtra el balón del Mundial 2026

A pesar de que faltan un par de días para el anuncio del balón oficial del Mundial, sitios especializados como Footy Headlines ya han revelado detalles del mismo desde hace meses, por lo que en redes ya podemos encontrar imágenes y detalles del esférico que será presentado el próximo jueves.

Filtran balón del Mundial 2026 | Footy Headlines

Trionda: balón oficial de la próxima Copa del Mundo

El balón del Mundial 2026 llevará por nombre 'Trionda' y se caracteriza por tener los colores predominantes de las banderas de los tres países anfitriones que son México, Estados Unidos y Canadá. Además el esférico también tiene detalles de emblemáticos de cada nación, como lo son un águila, una hoja de maple y estrellas.