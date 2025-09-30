FC Barcelona a la carga por Julián Álvarez; el cuadro culé pretende ofrecer 200 MDE

¡Al ataque! El FC Barcelona ya piensa en el reemplazo de Robert Lewandowski y todo apunta a que volverán a la carga por el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Diversos informes de la prensa española, específicamente del Diario Sport, el FC Barcelona tiene planeado ofrecer $200 millones de euros para hacerse de los servicios del delantero argentino, el cuadro culé buscaría hacer un primer acercamiento en el mercado de invierno.

Julián Álvarez es del interés del FC Barcelona | AP

El cuadro culé ya intentó hacerse de los servicios de Julián, en el mercado de pases del invierno del 2024, sin éxito. Ahora, la dirigencia de Joan Laporta volverá a la carga para gastarse lo que no pudieron gastar en Nico Williams, que rechazó al cuadro culé en este verano.

Lo más probable es que la oferta fuerte del cuadro blaugrana venga en verano, aprovechando que Lewandowski se quedará sin contrato y que el FC Barcelona necesitará un delantero para cubrir la baja del atacante polaco.

Álvarez fue el MVP del partido de Champions | @atletiuniverse

Goles son amores

En esta temporada, Julián Álvarez ha jugado un total de ocho partidos, contando todas las competencias que ha jugado hasta el momento en Atlético de Madrid, marcando un total de siete goles (seis en LaLiga y uno en Champions League).

El delantero italoargentino también se ha destacado como hombre de equipo, al sumar y contribuir para la causa de su equipo con tres pases a gol, quedando el conteo en 10 intervenciones directas para gol en esta campaña.

Álvarez después del Atléti vs Frankfurt de Champions | @LigadeCampeones

El Atleti representa un problema

Como siempre, la negociación no aparenta ser sencilla, los reportes de la prensa madrileña es que el cuadro colchonero no pretende dejar ir a Álvarez, al menos, no hasta la finalización de su contrato, el cual expira a finales de la temporada del 2030.

En caso de que el argentino salga antes del cuadro colchonero, tendría que ser pagando la cláusula de rescisión, misma que está valuada en $500 millones de euros.