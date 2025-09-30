Barcelona vs PSG: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 2 de la Champions League?

Nueve títulos ganó Luis Enrique entre 2014 y 2017 como director técnico de Barcelona, incluido el triplete de la Temporada 2014-15, segundo en la historia del club. El estratega asturiano ahora se verá de nuevo frente a frente con la afición a la que le regaló tantas alegrías en el pasado, pero como rival al frente de PSG, con el cual ganó otro triplete la campaña pasada, aunque se le negó el Mundial de Clubes.

Sin embargo, los parisinos y su estratega por ahora no piensan en eso. El descalabro en verano contra Chelsea en la Final del torneo de la FIFA fue solo un trago amargo para el vigente campeón de Champions League, que comenzó la defensa de su título con goleada 4-0 en el Parque de los Príncipes ante Atalanta; Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ranos anotaron en dicho partido.

Luis Enrique se reencontrará con Barcelona | AP

Barcelona, por su parte, comenzó el torneo de la UEFA con más sufrimiento que su rival en turno. Los culés visitaron a Newcastle United y fue un doblete de Marcus Rashford el que encaminó la victoria en un juego cerrado, en el cual el tanto de Anthony Gordon al minuto 90 metió presión a los de Hansi Flick. Pero pese a las complicaciones, el Barça salió de St. James Park con los tres puntos y muchos ajustes que hacer en la parte baja.

Un reencuentro esperado

El compromiso de este miércoles en el Estadio Olímpico de Montjuic -casa temporal del Barça mientras finalizan las obras en el Camp Nou- será la tercera ocasión que el Barça se enfrente a Luis Enrique. Las dos anteriores fueron en la serie de Cuartos de Final de la Temporada 2023-24, de la cual el equipo francés salió victorioso tras remontar con una goleada como visitantes ante el equipo entonces dirigido por Xavi Hernández.

Rashford fue la figura de Barcelona en la Jornada 1 de Champions | AP

En el partido de ida, Barcelona se impuso 2-3 con doblete de Raphinha y otro gol de Andreas Christensen, mientras que por PSG marcaron Ousmane Dembélé y Vitinha. No obstante, en la vuelta los parisinos se impusieron 1-4 en Montjuic. Raphinha abrió el marcador en esa ocasión pero Dembélé y Vitinha volvieron a marcar para dar la voltereta, mientras que Kylian Mbappé sentenció la goleada con un doblete.

Para el compromiso de este miércoles, no estará ni Raphinha ni Dembélé, protagonistas de la serie de hace año y medio, mientras que Vitinha volverá a la actividad de Champions League perderse el duelo ante Atalanta. Quienes se ausentarán además del actual ganador del Balón de Oro son Kvaratskhelia, Désiré Doué y Marquinhos. Del lado del Barça, Joan García tampoco estará tras lesionarse contra Real Oviedo.

El actual ganador del Balón de Oro no estará contra Barça | AP

La buena noticia es que Lamine Yamal reapareció el pasado domingo en LaLiga, en el triunfo 2-1 contra la Real Sociedad. De hecho, el juvenil apenas tenía un minuto en el campo cuando marcó la diferencia y con una gran jugada habilitó a Robert Lewandowski, que firmó la remontada blaugrana.

¿Dónde y a qué hora ver el Barcelona vs PSG de Champions League?

Fecha : Miércoles 1º de octubre de 2025

: Miércoles 1º de octubre de 2025 Horario : 13:00 horas (tiempo del centro de México)

: 13:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Olímpico de Montjuic

: Estadio Olímpico de Montjuic Transmisión: Caliente TV

Lamine Yamal tuvo una gran reaparición contra Real Sociedad | AP