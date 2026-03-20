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Sin Canelo, pero con puro poder mexicano: así será la función del 5 de mayo en Vegas

Benavidez se verá las caras con Zurdo Ramírez | X @GoldenBoyBoxing
Mario Ángel Guzmán Domínguez 21:46 - 19 marzo 2026
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Benavidez vs Zurdo Ramírez y Munguía vs Reséndiz acaparan los reflectores

En el marco del 5 de mayo, miles de mexicanos invadirán Las Vegas para respaldar a sus compatriotas en una cartelera cargada de sangre azteca, que promete hacer vibrar el orgullo nacional. Con David Benavidez y Gilberto Ramírez al frente, la función apunta a convertirse en una de las más representativas del año.

Y es que, aunque el máximo referente del boxeo mexicano, Saúl Álvarez, no formará parte de la velada, una nueva camada de peleadores levanta la mano para apropiarse de esta fecha emblemática tras la ausencia del campeón.

The Ring Magazine revela las mejores 5 peleas del 2025 sin Canelo | X:Canelo

En un explosivo duelo de invictos, Isaac “La Bestia” Lucero, uno de los prospectos más sólidos del país con récord de 18-0 y 14 nocauts, buscará consolidarse ante una prueba de mayor exigencia como Alan “El Negro” Sandoval, quien presume marca de 30-0-1, con 19 triunfos por la vía rápida.

Las segundas oportunidades también tienen su lugar en esta cartelera. Ángel “Tashiro” Fierro (23-4-2, 18 KO’s), quien vivió un ascenso meteórico seguido de una dura caída personal, regresa al ring tras superar problemas de alcoholismo para medirse ante uno de los mejores superligeros mexicanos, Óscar “La Migraña” Duarte, con el título plata del CMB en disputa.

En la pelea coestelar, Armando “El Toro” Reséndiz (16-2, 11 KO’s), protagonista de una de las mayores sorpresas del año pasado tras vencer a Caleb Plant y conquistar las 168 libras, realizará la primera defensa de su cinturón frente al ex contendiente mundial Jaime Munguía (45-4, 35 KO’s). El tijuanense llega renovado, ahora bajo la órbita del Canelo Team, con la misión de relanzar su carrera en la élite.

Jaime Munguía durante un entrenamiento público | CORTESÍA

Como broche de oro, la pelea estelar presenta un choque de alto calibre: David “El Monstruo” Benavidez (31-0, 25 KO’s) sube de división para desafiar a Gilberto “El Zurdo” Ramírez (48-1, 30 KO’s), en un combate que podría tener en juego los títulos de la OMB y la AMB, aunque su inclusión aún está por definirse, siendo el CMB el organismo encargado de sancionar la contienda.

Así, una vez más, el talento mexicano se adueña de una de las fechas más importantes del boxeo mundial, en una función que PBC llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo en la T-Mobile Arena, reafirmando el peso y la tradición del pugilismo nacional en los escenarios más grandes.

La cartelera completa de la pelea de Benavidez | X
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