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Hoy No Circula viernes 20 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:21 - 19 marzo 2026
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El programa Hoy No Circula aplica de lunes a viernes, en un horario general de 05:00 a 22:00 horas

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este viernes 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el calendario oficial de restricciones que funciona con base en el último dígito de la placa y el color de engomado, este viernes corresponde a los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Ese grupo no podrá circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades bajo el esquema normal del programa.

El programa Hoy No Circula aplica de 05:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay

El Hoy No Circula es un programa ambiental implementado para gestionar y limitar la circulación de automóviles con mayor potencial de emisiones contaminantes, y opera tanto en la CDMX como en 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos descansan este 20 de febrero?

Para este día viernes, la restricción se aplica de la siguiente manera:

  • Engomado azul: últimos dígitos 9 y 0 de placa.

  • Vehículos con holograma 1 y 2, y autos con placas foráneas sin pase turístico también están sujetos a la restricción según las reglas generales del programa.

Autos con holograma 1 y 2 y engomado azul deben respetar la restricción este viernes./ Gobierno. de México

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos con holograma 00 y 0 vigente, automóviles eléctricos o híbridos, y unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte escolar, carga autorizada o con permisos especiales, de acuerdo con las disposiciones del programa.

¿Qué pasa si no cumples con la restricción?

Las autoridades de tránsito en CDMX y Edomex pueden aplicar multas económicas a los conductores que circulen en días y horarios prohibidos. En la Ciudad de México, la sanción puede ir de **20 a 30 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a varios miles de pesos, además de posible traslado al corralón del vehículo.

Es importante recordar que estas medidas no solo buscan mejorar la calidad del aire, sino también reducir los riesgos a la salud y evitar que aumenten los niveles de contaminación en días con condiciones atmosféricas desfavorables.

Incumplir el Hoy No Circula en CDMX puede generar multa y traslado al corralón./ Pixabay

El programa Hoy No Circula aplica de lunes a viernes, en un horario general de 05:00 a 22:00 horas, y toma en cuenta la verificación vehicular y el holograma otorgado para determinar qué autos descansan cada día.

Antes de salir, revisa bien tu terminación de placa y color de engomado para evitar sanciones, y considera alternativas de transporte si tu vehículo está restringido este viernes.

Este viernes 20 de febrero de 2026 no circulan vehículos con engomado azul y placas terminación 9 y 0 en CDMX y Edomex./ Pixabay
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