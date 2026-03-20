Copa Libertadores: Así quedó definida la Fase de Grupos

Aldo Martínez 19:50 - 19 marzo 2026
El torneo más importante del continente americano comenzó el camino rumbo a Montevideo

Luego de una emocionante final entre el Flamengo y Palmeiras, la Copa Libertadores regresa para su edición del 2026, la cual comenzará a partir del próximo 7 de abril y terminará el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay.

¿Cómo quedaron los grupos?

Terminó la espera y desde Paraguay, la CONMEBOL reveló los ocho grupos para la primera etapa del torneo más importante de América, donde destaca el Grupo E, comandado por el Boca Júniors.

Grupo A

  • Flamengo (BRA)

  • Estudiantes LP (ARG)

  • Cusco FC (PER)

  • Ind. Medellín (COL).

Grupo B

  • Nacional (URU)

  • Universitario (PER)

  • Coquimbo Unido (CHI)

  • Deportes Tolima (COL).

Grupo C

  • Fluminense (BRA)

  • Bolívar (BOL)

  • Dep. La Guaira (VEN)

  • Ind. Rivadavia (ARG).

Grupo D

  • Boca Juniors (ARG)

  • Cruzeiro (BRA)

  • Univ. Católica (CHI)

  • Barcelona (ECU)

Grupo E

  • Peñarol (URU)

  • Corinthians (BRA)

  • Independiente Santa Fe (COL)

  • Platense (ARG)

Grupo F

  • Palmeiras (BRA)

  • Cerro Porteño (PAR)

  • Junior (COL)

  • Sporting Cristal (PER)

Grupo G

  • Liga de Quito (ECU)

  • Lanús (ARG)

  • Always Ready (BOL)

  • Mirassol (BRA).

Grupo H

  • Ind. del Valle (ECU)

  • Libertad (PAR)

  • Rosario Central (ARG)

  • Univ. Central (VEN).

Lista la Copa Sudamericana

Junto con el sorteo de la Copa Libertadores, el segundo torneo más importante de la CONMEBOL también regresó al ruedo con su Fase de Grupos lista para arrancar en el mes de abril.

Grupo A

  • América de Cali (COL)

  • Tigre (ARG)

  • Macará (ECU)

  • Alianza Atlético (PER)

Grupo B

  • Atlético Mineiro (BRA)

  • Cienciano (PER)

  • Puerto Cabello (VEN)

  • Juventud (URU)

Grupo C

  • São Paulo (BRA)

  • Millonarios (COL)

  • Boston River (URU)

  • O'Higgins (CHI).

Grupo D

  • Santos (BRA)

  • San Lorenzo (ARG)

  • Deportivo Cuenca (ECU)

  • Recoleta (PAR)

Grupo E

  • Racing (ARG)

  • Caracas (VEN)

  • Independiente (ARG)

  • Botafogo (BRA).

Grupo F

  • Gremio (BRA)

  • Palestino (CHI)

  • Montevideo City Torque (URU)

  • Deportivo Riestrea (ARG)

Grupo G

  • Olimpia (PAR)

  • Vasco da Gama (BRA)

  • Audax Italiano (CHI)

  • Barracas Central (ARG).

Grupo H

  • River Plate (ARG)

  • RB Bragantino (BRA)

  • Blooming (BOL)

  • Carabobo (VEN).

A diferencia de años anteriores, la Sudamericana destaca por tener clubes de élite del futbol de Sudamérica, pero que a pesar de su jerarquía no lograron amarrar su pase a la nueva edición de la Copa Libertadores.

