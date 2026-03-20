Saleh Mohammadi atleta de 19 años muere a manos del régimen iraní

Saleh Mohammadi, atleta iraní de 19 años y campeón internacional de lucha murió a manos del régimen autoritario de Irán por unas protestas realizadas en enero.

La información fue confirmada por la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, que detalló que las ejecuciones se llevaron a cabo mediante ahorcamiento en la ciudad de Qom.

El atleta fue arrestado por protestas en Irán | AP

Además del joven atleta, las autoridades también terminaron con la vida de otros dos hombres quienes fueron identificados como Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi. Los tres habían sido acusados del delito de moharebeh, un término legal que se traduce como “enemistad contra Dios” y que el sistema judicial iraní utiliza para sancionar delitos considerados como amenazas contra la seguridad del Estado, el islam o por presuntos actos de espionaje.

Acusaciones y versión oficial del caso

De acuerdo con la versión difundida por las autoridades iraníes, los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, cuando los tres acusados habrían atacado con armas blancas a dos agentes de seguridad en diferentes puntos de la ciudad de Qom, provocando su muerte. El reporte oficial señala que los detenidos actuaban en nombre de Israel y Estados Unidos, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre dichas acusaciones.

La agencia Mizan informó que los tres hombres fueron arrestados en operativos de inteligencia y que durante el proceso judicial confesaron su participación en los hechos. Asimismo, se indicó que las sentencias fueron ratificadas por el Tribunal Supremo de Irán y que el proceso contó con la presencia de abogados defensores.

Los tres hombres fueron arrestados por protestar en ereno | CAPTURA

Contexto de protestas y aumento de ejecuciones

Las ejecuciones ocurren en un contexto marcado por las protestas antigubernamentales registradas en enero, en las que se exigía el fin de la República Islámica. Estas manifestaciones fueron contenidas mediante operativos de seguridad que derivaron en un alto número de víctimas y detenciones.

Mohammadi es luchador y ganó la medalla de bronce de la Copa Saytev en Krasnoyarsk, celebrada en Rusia en 2024. Numerosos organismos han pedido parar la ejecución, entre ellos Ammnesty International Iran (Amnistía Internacional en Irán) que, en una publicación en redes sociales, denunció que al joven se le negó "una defensa adecuada y se vio obligado a hacer confesiones".

La presunta muerte de Khamenei ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. / AP