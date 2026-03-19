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Mundial 2026

Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de futbol: Irán "boicoteará" a Estados Unidos, pero NO el Mundial de Futbol

Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia | AP
Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia| AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:16 - 19 marzo 2026
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Polémica declaración del máximo organismo en el futbol iraní

Este miércoles, el presidente de la federación iraní de futbol, Mehdi Taj, habló sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo e indicó que el país "boicoteará” a Estados Unidos", pero "no el Mundial".

El video fue publicado por la agencia de prensa Fars Taj, Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de futbol, señaló:

Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo

¿La FIFA mandará a Irán a jugar a México?

La federación iraní de futbol afirma que han tenido comunicaciones constantes con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos en México, aunque hasta ahora el máximo organismo del futbol mundial ha indicado que el calendario no se moverá.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

De acuerdo con el programa, Irán debe jugar sus 3 partidos (Los Ángeles a Nueva Zelanda y Bélgica, y después en Seattle a Egipto) de la fase de grupos en Estados Unidos, pero se sigue manejando la posibilidad de trasladar esos partidos a México.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el Mundial está prevista en Tucson, Arizona.

Irán es uno de los equipos clasificados a la Copa del Mundo | AP

¿Cuál es la postura de México ante la situación?

Por lo mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que México está preparado para albergar los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario, por el conflicto en Medio Oriente.

El evento será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada / FB: @ClaraBrugadaM

México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo; por lo tanto, esperaremos a ver qué decide la FIFA

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, precisó que Trump había dado garantías de buena fe de que la selección de Irán seguiría siendo bienvenida.

Aunque Trump generó nuevas críticas hace una semana al declarar que la selección de Irán no debería viajar al torneo "por su propia vida y seguridad".

ROTA Irán vs Trump y Estados Unidos Mundial | RÉCORD
ROTA Irán vs Trump y Estados Unidos Mundial | RÉCORD
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