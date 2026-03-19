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Futbol

¿El Puebla desaparecerá de la Liga MX? Esto es todo lo que se sabe

Puebla podría ser comprado por un consorcio con presencia en LaLiga | IMAGO7
Puebla podría ser comprado por un consorcio con presencia en LaLiga | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:31 - 19 marzo 2026
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El equipo poblano está en medio de un conflicto legal por identidades en el IMPI

Puebla se encuentra en medio de una situación legal que ha encendido las alarmas entre su afición, luego de darse a conocer un conflicto relacionado con el uso de su identidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El problema legal que rodea al Puebla

De acuerdo con los reportes de Pepe Hanan, el conflicto gira en torno a los derechos sobre el nombre, escudo y elementos de identidad del club. Esto ha derivado en un proceso ante el IMPI que podría traer consecuencias significativas si no se resuelve a favor de la institución.

Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro del equipo, ya que la pérdida de estos derechos complicaría su permanencia bajo la misma identidad dentro de la Liga MX.

Puebla tendría un comprador en puerta | IMAGO7

¿Existe riesgo real de desaparición?

Especialistas señalan que, en caso de un fallo adverso, el equipo podría verse obligado a cambiar de nombre, imagen e incluso estructura legal para seguir compitiendo en el futbol mexicano.

Edgar Guerra celebra que Puebla dio la sorpresa y venció a Tigres | MEXSPORT

Aunque el panorama luce delicado, hasta el momento el club Poblano salió en un comunicado a través de sus redes sociales pronunciándose al respecto de la situación. 

Este posible cambio representaría una de las modificaciones más drásticas en la identidad de un club mexicano en los últimos años, generando incertidumbre entre la afición poblana

A la espera de una resolución

Por ahora, el caso sigue en proceso y se espera que en las próximas semanas haya mayor claridad sobre la resolución del IMPI.

Mientras tanto, el Puebla continúa su participación normal en la Liga MX, aunque con una sombra legal que mantiene en vilo a toda su afición.

Maestro Puch en el Clausura 2026 con Puebla | MEXSPORT
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