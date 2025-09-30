Chelsea vence al Benfica en el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

Chelsea catapultó su primera victoria en la Champions League 2025-26, el conjunto dirigido por Enzo Maresca se quedó con las tres unidades en casa, gracias a un solitario autogol que Richard Ríos protagonizó en la primera parte.

Los locales iniciarían atacando sobre el arco del Benfica, apenas a los tres minutos de juego Enzo Fernández haría el primer aviso desde fuera del área que pasaría cerca de la cabaña visitante; sin embargo, llegaría la reacción pero Robert Sánchez atajaría la clave de las Águilas.

Chelsea consigue primer triunfo l AP

Richard Ríos marcó al diferencia

Finalmente, a los 17 minutos llegaría el primer y único tanto del encuentro, luego de una jugada construida desde el fondo de los Blues terminaría con autogol de Richard Ríos tras un centro de Alejandro Garnacho.

Después de la media hora el nerviosismo se apoderaba de Trubin quien por escasos centimetros estaba apunto de generar otro autogol después de que rer recepcionar tras un pase de un compañero en su propia área.

Autogol de Richard Ríos l AP

Para la segunda parte, Benfica se aproximaría; sin embargo, otra vez el guardameta aparecería con el zapato izquierdo para frenar una de las más claras de los dirigidos por José Mourinho que vivía con intensidad su regreso a Stamford Bridge.

Chelsea quería el segundo y Estevao llegaría de sorpresa desde atrás para meter un certero cabezazo; pero, nadie contaba con la mano salvadora de Trubin quien salvaba a los portugueses de llevarse el segundo en contra.

Chelsea y Benfica l AP

Joao Pedro se fue expulsado

El marcador finalmente ya no se movería; sin embargo, el Chelsea se terminaría quedando con uno menos en el 90+6 con la expulsión de Joao Pedro que terminaría por no pesar pero será una sensible baja para el próximo juego.

José Mourinho se fue con una dolorosa derrota pero con la aclamación de la afición quien le reconoció lo vivido en su etapa con los ingleses y se llevó los aplausos del respetable en su regreso después de mucho tiempo a Stamford Bridge.

Mourinho regresa a Stamford Bridge l AP