¡Fiesta en América! Los jugadores de América protagonizan fiesta de disfraces tras golear a Pumas

Este fin de semana, la Ciudad de México fue escenario de una celebración especial que reunió a amigos y compañeros del futbol en una fiesta de disfraces con motivos de cumpleaños.

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, y su pareja, Mikaela Huvatt, aprovecharon la ocasión para festejar juntos sus respectivos cumpleaños en una velada llena de alegría y buen humor.

Los jugadores de América en la fiesta de Aguirre | @mikaela_huvatt

El atacante, que actualmente juega en el club América de México, cumple años el 1° de octubre, mientras que Mikaela Huvatt (pareja sentimental del delantero uruguayo), cumplió años pasado lunes 29 de septiembre, por lo que decidieron unir los festejos.

Para conmemorar ambas fechas, la pareja compartió la celebración junto a su círculo de amistades más cercano en tierras mexicanas, incluyendo a los jugadores del club azulcrema junto a sus parejas.

Los jugadores de América en la fiesta de Aguirre | @mikaela_huvatt

Entre los asistentes destacados estuvo Sebastián Cáceres, compañero de Aguirre en América y en la selección uruguaya, quien acudió acompañado de su novia, la influencer y boxeadora amateur Alana Flores.

Además, el evento contó con la presencia de Brian Rodríguez, también jugador del América y la selección, quien sorprendió a todos con un espectacular disfraz del Joker, que dificultó su reconocimiento en varias fotos de la celebración.

Los jugadores de América en la fiesta de Aguirre | @mikaela_huvatt

Asimismo, la fiesta contó con la presencia de Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Kevin Álvarez, entre otros, quienes se dieron cita para celebrar un año más de vida de Rodrigo Aguirre.