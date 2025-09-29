Padre de Lamine Yamal desata polémica: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"

El padre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha vuelto a generar controversia en redes sociales tras publicar un video en el que responde a las críticas de sus seguidores. Mounir Nasraoui no dudó en declarar que no tendrá que trabajar nunca más gracias al dinero que produce su hijo, lo que provocó una ola de reacciones inmediatas.

En la grabación, el papá del futbolista aparece cocinando y asegurando que su hijo es el mejor del mundo. Además, reconoció abiertamente que vivirá del talento y de los ingresos de Lamine, con frases que han levantado tanto críticas como apoyos en la afición culé.

Lamine Yamal fue elegido el mejor jugador joven del 2025 | AP

"Viviré de mi hijo"

En sus declaraciones, Mounir Nasraoui fue directo con sus palabras: "Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti". A pesar de las críticas, señaló que no se arrepiente de lo dicho y que seguirá defendiendo a su hijo ante cualquier cuestionamiento. Estas frases reavivaron el debate sobre la presión mediática que rodea al joven jugador del Barça.

El padre de Yamal agregó que las críticas no le afectan, y defendió que nunca ha dicho nada indebido. Para él, simplemente afirmó que su hijo es el mejor del mundo, una postura que ha generado discusión en la prensa española y entre los aficionados en redes sociales.

La polémica surge en un contexto en el que el futbolista sigue creciendo en importancia dentro del equipo culé. Con apenas 17 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las mayores promesas de la cantera azulgrana y como una de las caras del futuro del club.

El padre de Lamine Yamal confesó que vivirá para siempre de la fortuna de su hijo. https://t.co/tniWCFoMVJ pic.twitter.com/cshNmNEnWZ — MDZ Online (@mdzol) September 29, 2025

Yamal brilla en la victoria del Barça

Mientras su padre se roba los reflectores fuera del campo, Lamine Yamal volvió a ser protagonista dentro de él. En el duelo ante la Real Sociedad, el joven atacante realizó un túnel y un regate al estilo de Ronaldinho, la elástica, que dejó sin opciones a Sergio Gómez. La jugada fue celebrada por los hinchas y comparada con momentos históricos del brasileño.

El canterano no arrancó como titular, pero ingresó en el minuto 58 por Roony Bardghji y rápidamente influyó en el partido. Apenas un minuto después, Robert Lewandowski marcó el gol de la victoria para los catalanes, confirmando la importancia del ingreso de Yamal en el ritmo ofensivo del equipo.

Barcelona tuvo a varios finalistas para el Balón de Oro | AP

El Barcelona remontó el encuentro tras ir perdiendo con un gol de Álvaro Odriozola al minuto 31. Sin embargo, los tantos de Jules Koundé (43’) y Lewandowski (59’) sellaron el triunfo 2-1 en un partido clave para recuperar el liderato de LaLiga.

Con esta victoria, los culés aprovecharon la estrepitosa derrota del Real Madrid en el derbi madrileño frente al Atlético, arrebatándoles la cima de la clasificación. Todo ello con Lamine Yamal una vez más como el gran foco de atención, tanto dentro como fuera de la cancha.

Yamal festejando con Lewandowski en la reciente victoria | AP