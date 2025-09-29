Bad Bunny fue confirmado para el show del Super Bowl LX y la decisión generó críticas de analistas en México que cuestionan a Apple Music y la NFL.

Durante el medio tiempo del partido de Sunday Night Football entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys se hizo oficial que Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LX. La noticia generó una ola de reacciones divididas en redes sociales, pero cierto sector de analistas de la NFL en México no tardó en manifestar su descontento.

Bad Bunny en pleno concierte | AP

Rechazan ir al Super Bowl por Bad Bunny

Uno de los casos más sonados fue el de Joshua Maya, analista de futbol americano, quien expresó su rechazo a la elección del artista puertorriqueño al punto de poner a la venta su boleto para el Super Bowl. Para él, la confirmación del reguetonero fue suficiente motivo para no asistir al evento.

'Venden' boletos para el Super Bowl | X:

¿Bad Bunny, otra mala elección?

Las críticas también llegaron desde ESPN. Eduardo Varela, comentarista de la cadena, aseguró que por segundo año consecutivo el show de medio tiempo será una decepción, recordando que en la pasada edición Kendrick Lamar también fue blanco de críticas:

“Sí, ya sé, otra decepción para el medio tiempo…”, escribió en sus redes sociales.

Explotan contra Apple Music

Otro de los puntos señalados fue el papel de Apple Music, empresa encargada de la producción y selección del show. Antonio Sempere, analista del medio digital Primero y Diez, responsabilizó directamente a la marca tecnológica al considerar que no entiende al público de la NFL.

“Apple Music sigue sin tener idea de quién es el público que consume la NFL”, expresó.

La designación de Bad Bunny para el Super Bowl LX confirma la apuesta de la NFL y Apple Music por atraer nuevas audiencias globales, aunque la decisión ha dejado claro que no convence a todos, especialmente a un sector de los seguidores más tradicionales de la liga y sus analistas.