¿Romance en Coapa? Figuras de América son señalados de tener una relación sentimental

América ganó, gustó y goleó a Pumas en el Clásico Capitalino el pasado sábado, sin embargo, hoy las redes sociales estallaron por un tema extra cancha, algo que muchos aficionados señalan como un posible romance dentro de Coapa entre dos jugadores de la institución.

Foto oficial del América AP 2025 | Club América

Por medio de X se comenzó a volver viral una foto en Instagram que compartió Isaías Violante en la que está siendo vinculado sentimentalmente con Annie Lee Karich, jugadora del América Femenil.

En la foto que compartió el propio Violante en redes se puede observar que se encuentra dentro de su automóvil en un estacionamiento, pero usuarios detectaron la mano de una mujer que se encontraba en el asiento del copiloto y de inmediato detectaron que se trataban de una compañera que también juega para Las Águilas.

Isaías Violante y Annie Lee Karich, jugadores del América | IMAGO7

Annie Lee Karich, mediocampista estadounidense del América Femenil, fue identificada como la mujer que acompañaba a Violante debido a un tatuaje que ella tiene en la mano izquierda, por lo que pese a no salir su rostro en la foto, es un hecho que se trata de ella.

Y como si se tratara de una coincidencia, mbos futbolistas llegaron hace un par de meses a Coapa con el estatus de figuras, Violante procedente de Toluca y Karich del Boston Legacy FC de la NWSL.

¿Cita en las luchas?

Aficionados de Las Águilas también se percataron que tanto Isaías Violante como Annie Karich compartieron en sus redes sociales prácticamente la misma foto a la misma hora en el mismo lugar, dejando ver que ambos futbolistas del Club América se encontraban el domingo en la Arena México disfrutando de un domingo de Lucha Libre.

¿La nueva pareja en Coapa?

Cabe señalar que ninguno de los dos futbolistas se ha pronunciado en redes sociales al respecto y este vinculo afectivo solamente son especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, en caso de ser reales las teorías de los aficionados, esta no sería la primera pareja entre jugadores de América Varonil y Femenil, pues hay que recordar que Alejandro Zendejas y Sabrina Enciso comenzaron una relación cuando ambos eran jugadores de Las Águilas y antes de que la mexicana se marchara a Tigres.