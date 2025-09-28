Sebastián Cáceres compara a Zendejas con Messi tras goleada del América sobre Pumas

El Club América volvió a demostrar su jerarquía en el Clásico Capitalino al imponerse 4-1 frente a los Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el silbatazo final, Sebastián Cáceres compartió sus impresiones y no dudó en elogiar el desempeño de Alejandro Zendejas, a quien incluso comparó con Lionel Messi.

Zendejas festeja gol | IMAGO7

Sebastián Cáceres elogia a Alejandro Zendejas

El defensa uruguayo destacó la calidad técnica del atacante azulcrema, sobre todo en la segunda anotación del partido. “Fue un partidazo de él. El segundo gol que hace la pica y le digo, ‘hiciste casi el mismo gol que hace Messi contra el Betis’”, expresó Cáceres con una sonrisa, dejando ver el orgullo que siente por su compañero en el terreno de juego.

El triunfo de las Águilas se cimentó en una segunda parte arrolladora, algo que, de acuerdo con Cáceres, fue producto de la calma mantenida en el vestidor. “Sí, la verdad cuando entramos al vestuario lo dijimos, estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos jugando mejor”, señaló el zaguero, quien resaltó la superioridad mostrada por América durante gran parte del encuentro.

Pese a que Pumas logró ponerse en ventaja con un tanto en la primera mitad, el central explicó que el grupo nunca perdió la confianza. “Sabíamos que era cuestión de seguir trabajando, seguir insistiendo lo que habíamos hecho en el primer tiempo, hasta que lo hicimos mejor en el segundo”, comentó. La mentalidad y la contundencia terminaron marcando la diferencia en el marcador.

Festejo de gol | IMAGO7

¿Qué dijo Sebastián Cáceres sobre el gol de Pumas ante América?

Cáceres también asumió la responsabilidad por el gol de los universitarios, luego de un error que significó el 1-0 momentáneo. “La única ocasión que tuvieron fue esa y que fue por una jugada circunstancial que yo me resbalo”, relató sobre la acción que permitió a Jorge Ruvalcaba encarar a Luis Ángel Malagón y abrir el marcador.

El defensa reconoció que esa jugada pudo haber condicionado el resultado, aunque la reacción del plantel fue determinante para darle la vuelta. “Si hubiésemos perdido, obviamente sería todo distinto, pero nada, con una victoria de eso se borra, bueno no se borra, pero tiene otro significado”, agregó el futbolista uruguayo.

Más allá del error, Cáceres subrayó el respaldo de sus compañeros en el campo, factor que lo motivó a no bajar los brazos. “Para mí eso es increíble, porque que te respalden así y que sigan confiando en vos”, declaró, al tiempo que destacó que siempre tuvo el balón a disposición y que la confianza grupal fue clave para mantener la concentración.

Para cerrar, el central elogió nuevamente a Zendejas, a quien ve como pieza clave en el esquema de André Jardine. “Creo que está pasando por un muy buen momento, pero por mucho tiempo, que ha mantenido un nivel superlativo y creo que es un jugador siempre determinante en el equipo”, finalizó. Con ello, el América no solo se quedó con el orgullo capitalino, sino que reafirmó su condición de candidato al título.

Keylor Navas intenta atajar el disparo de Zendejas | IMAGO7