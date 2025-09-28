¡Como si fuera un campeonato! Así celebró América el 4-1 contra Pumas en el Clásico Capitalino

Triunfo, remontada y goleada. América aprovechó al maximo los errores de Pumas este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes y se llevó una victoria importante en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. Con ello, el club azulcrema retomó el rumbo con su segundo juego ganado al hilo tras perder el Clásico Nacional ante Chivas.

Un autogol de Álvaro Angulo marcó el camino de la remontada, luego del tanto de Jorge Ruvalcaba en el primer tiempo. Alejandro Zendejas fue la figura con un doblete, mientras que Raúl 'Pantera' Zúñiga también destacó con una anotación que impulsó a las Águilas al tercer lugar de la clasificación, a la espera de lo que haga Cruz Azul.

América vino de atrás en el partido ante Pumas | AP

Así celebró América el triunfo contra Pumas

Fue la segunda derrota para los de la UNAM desde que llegó Keylor Navas. Además, fue el segundo partido al hilo -tras la derrota 3-1 contra los Bravos de Juárez- que el arquero costarricense permitió más de un gol. Y por este motivo, los de Coapa celebraron efusivamente el resultado en el vestidor.

Por medio de redes sociales, América compartió la fotografía de todo el grupo después del partido de este sábado. En la misma se observan a los jugadores, cuerpo técnico y utileros en celebración, varios de ellos con la señala de cuatro con la mano, en referencia a los cuatro goles que anotaron en el partido.

Así fue la foto que subió América de su celebración en el vestidor | X: @ClubAmerica

Destaca en la fotografía la presencia de jugadores como Jonathan Dos Santos y Henry Martin, que se encuentran en recuperación y no tuvieron en actividad. En cambio, Zendejas está en el fondo del grupo y apenas se ve, mientras que Allan Saint-Maximin no se ve por ningún lado, a pesar de que fue él quien provocó el autogol de Angulo en el segundo tiempo.

¿Qué viene para Pumas y América después del Clásico Capitalino?

En la Jornada 12, los universitarios tendrán una dura prueba antes de la pausa por la Fecha FIFA, cuando reciban en CU a Chivas. El partido está programado para el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Las Águilas remontaron como local ante un rival importante | AP

Mientras que las Águilas repetirán como locales ante Santos, en un partido que se presenta cómodo para los de André Jardine. Dicho compromiso está programado a las 21:05 horas del sábado 4.

Después de la Jornada 12, el Apertura 2025 volverá a tener una pausa por compromisos de selecciones nacionales. Tras eso, América visitará a Cruz Azul y Pumas a Pumas se fue al descanso con la ventaja, ambos juegos previstos para el sábado 18 de octubre.

América logró un contundente triunfo en el Clásico Capitalino | AP