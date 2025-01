'Trionda': Se filtra el posible balón de la Copa del Mundo 2026

Este jueves se filtraron detalles de lo que sería el balón que Adidas presentará para la Copa del Mundo 2026. Este torneo se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, marcando la primera edición del Mundial con tres países anfitriones.

Según la información compartida por el portal Footy Headlines, el balón llevará por nombre 'Trionda' y estará diseñado como un homenaje a las tres naciones sede. Los colores blanco, rojo, verde y azul, representativos de las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, serán los protagonistas del diseño. Además, el balón estará compuesto por cuatro paneles, un formato que promete innovar en la industria de balones de competición.

El Mundial vuelve a México | MEXSPORT|

Aunque aún no se han revelado imágenes ni bocetos oficiales del diseño, Footy Headlines adelantó que la presentación del balón está programada para octubre de este año, generando gran expectativa entre aficionados y expertos.

Adidas tiene una larga tradición de crear balones icónicos para los Mundiales. En 1970, el Telstar Durlast marcó un hito al ser el primer balón fabricado por la marca, hecho de cuero y compuesto por 32 paneles blancos y negros cosidos a mano, un diseño que se convertiría en el estándar de los balones de futbol. Para el Mundial de 1986, también celebrado en territorio mexicano, el Azteca fue el primer balón completamente sintético, mientras que en Estados Unidos 1994 se utilizó el Questra, caracterizado por un diseño que evocaba el espíritu del evento.

To be named '𝐓𝐫𝐢𝐨𝐧𝐝𝐚'

Will be made from just 𝟒 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐬

Feature a design honoring the 3 host countries: 𝐔𝐒𝐀, 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐱𝐢𝐜𝐨. pic.twitter.com/eGpm0wG8EM

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 16, 2025