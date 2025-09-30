El insólito fichaje argentino en Europa: Un utilero que firmó contrato con premios por triunfos

El talento argentino suele cruzar fronteras a través de futbolistas, entrenadores o preparadores físicos, pero esta vez la historia sorprendió a todos por lo inesperado de su protagonista. Brian Abraham, utilero durante casi una década en Defensa y Justicia, decidió dar un salto único en su carrera y se convirtió en nuevo integrante del Club Deportivo Manchego Ciudad Real, equipo que milita en la Tercera Federación de España, lo que equivale a la Quinta División.

La noticia no tardó en viralizarse en redes sociales. El periodista César Merlo, especialista en transferencias, la calificó como “el fichaje más raro” y explicó cómo el movimiento llamó la atención tanto en Argentina como en España. No era un delantero ni un mediocampista creativo el que llegaba a reforzar al Manchego, sino un utilero, figura muchas veces invisible, pero clave en el funcionamiento de cualquier plantel.

El caso de Abraham no solo refleja la globalización del futbol, sino también cómo los clubes, incluso en categorías semiprofesionales, valoran el trabajo invisible de quienes cuidan hasta el más mínimo detalle en el vestuario y la cancha.

¿Cómo llegó Brian Abraham al Manchego?

La oportunidad surgió de manera tan moderna como inesperada: un aviso en un portal laboral especializado en futbol. Abraham se postuló, fue entrevistado por videollamada y terminó por convencer a los directivos del club español.

El presidente José Juan Bedoya y el director deportivo, el argentino Matías Di Gregorio, exfutbolista de Independiente y Banfield, entendieron que contar con un utilero era vital para la estructura del Manchego. Tras evaluar referencias de Defensa y Justicia, donde Abraham trabajó durante nueve años, decidieron contratarlo.

La particularidad del contrato llamó la atención: además de un salario fijo, Abraham recibirá premios por cada partido ganado y un bono especial en caso de ascenso, tal como ocurre con los futbolistas del plantel. Un acuerdo inédito que lo convierte en “jugador” de cierta forma, al menos en lo económico.

El reto de un debut en circunstancias adversas

El Manchego no atraviesa el mejor inicio de temporada. Ocupa el puesto 14º en el Grupo XVIII tras caer en dos de sus primeros tres encuentros. Su próxima cita será en el Estadio Rey Juan Carlos I, con capacidad para 2,200 espectadores, frente al Pedroñeras. Allí, Abraham tendrá su primer partido oficial en el banco de trabajo del club, acompañando a jugadores y cuerpo técnico.

Más allá del nivel de la categoría, el desafío para el utilero argentino no será menor. La Tercera Federación, aunque semi amateur, se juega con la misma pasión que cualquier otra liga europea. El orden, la disciplina y los detalles que Abraham aportará en el vestuario serán parte del esfuerzo colectivo para revertir el mal inicio.

Una identidad argentina en Ciudad Real

Con la llegada de Abraham, el Manchego refuerza una identidad que ya tenía sello argentino. El director deportivo Matías Di Gregorio, de 36 años, aporta experiencia desde su etapa como futbolista y ahora como dirigente. Junto a él, el utilero ex Defensa y Justicia suma profesionalismo y conocimiento de un fútbol competitivo como el argentino.

El objetivo es claro: pelear por el ascenso en una división exigente, donde cada punto pesa y donde los recursos muchas veces son limitados. La impronta sudamericana, acostumbrada a la resiliencia, puede marcar una diferencia en la temporada.

Una historia que inspira

El recorrido de Brian Abraham muestra que el futbol no solo es de estrellas ni de nombres que llenan estadios. También hay héroes silenciosos que, desde su labor cotidiana, sostienen la estructura de los clubes. Su fichaje en España, con un contrato que lo pone al nivel de los futbolistas en cuanto a premios, visibiliza la importancia del rol del utilero en el día a día de un plantel.

De Defensa y Justicia a Ciudad Real, Abraham ahora emprende un nuevo capítulo profesional y personal, cargado de ilusión. Y aunque no pise la cancha con botines, su trabajo será tan determinante como el de los jugadores que buscan llevar al Manchego hacia lo más alto.

