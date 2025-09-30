Marsella golea al Ajax con exhibición de Paixao y Aubameyang en Champions League

El Olympique de Marsella vivió una de sus mejores noches europeas de los últimos años al vencer 4-0 al Ajax de Ámsterdam en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Después de la dura derrota inicial frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el conjunto francés necesitaba una reacción inmediata y la encontró de la mano de sus dos figuras: Igor Paixao y Pierre-Emerick Aubameyang.

El brasileño Paixao, fichaje más caro en la historia del club, fue el gran protagonista con un doblete en la primera mitad y una asistencia para cerrar la goleada. Aubameyang, por su parte, recuperó su instinto goleador y aportó un tanto y dos asistencias, confirmando que todavía puede marcar diferencias en la élite. Con esta victoria, el Marsella suma sus primeros tres puntos en el torneo y se mete de lleno en la pelea por la clasificación.

Tuvieron una gran actuación | AP

Paixao desató la locura en el Velódromo

El ambiente en el Stade Vélodrome fue eléctrico desde el arranque, con los aficionados empujando a su equipo. Igor Paixao no tardó en responder a esa exigencia: a los 20 minutos abrió el marcador con un disparo ajustado que superó al guardameta rival y devolvió la confianza a su equipo. Seis minutos después, el brasileño volvió a aparecer con un remate desde el borde del área que duplicó la ventaja y dejó sin reacción al Ajax.

La presión alta del Marsella dio resultados inmediatos. El Ajax intentó salir jugando desde el fondo, pero se encontró con un rival agresivo que no le permitió desarrollar su futbol. Aubameyang fue clave en esa dinámica, recuperando balones en campo contrario y generando espacios para sus compañeros. En ese contexto, Mason Greenwood aprovechó un pase del gabonés al minuto 26 para firmar el 3-0 que prácticamente sentenció el duelo en la primera parte.

consiguieron su primer triunfo | AP

Aubameyang completó la goleada y De Zerbi festejó su primera victoria europea

La segunda mitad se convirtió en un trámite para el conjunto dirigido por Roberto De Zerbi. El técnico italiano, en su primera experiencia en Champions League, logró su primera victoria en el torneo con un Marsella que jugó con personalidad y contundencia. Para coronar la noche, Aubameyang se encargó de sellar la goleada al minuto 70 tras una asistencia de Paixao, confirmando la gran sociedad ofensiva que formaron ambos futbolistas.

El triunfo fue doblemente simbólico para el club francés: no solo significó cortar una racha negativa en Champions, sino que también permitió celebrar una victoria europea frente a su afición después de más de una década. El Velódromo, que no olvidaba la amarga eliminación de 2022 ante el Tottenham, volvió a vibrar con un equipo que demostró carácter y hambre competitiva.

Aplastaron al Ajax | AP

Ajax, ¿sin rumbo en Europa?

El Ajax, en cambio, sigue sin encontrar su mejor versión en la máxima competición continental. El equipo de John Heitinga mostró entusiasmo en los primeros minutos, pero se vino abajo tras los dos goles de Paixao. Ni su propuesta de juventud ni la voluntad de pelear fueron suficientes para generar peligro real contra la portería defendida por Gerónimo Rulli, quien apenas tuvo que intervenir a lo largo del partido.

Con dos derrotas consecutivas en el arranque de la fase de grupos, primero frente al Inter de Milán y ahora ante el Marsella, el club neerlandés se hunde en la clasificación y compromete sus opciones de avanzar. La falta de experiencia y la fragilidad defensiva quedaron expuestas una vez más, dejando claro que el equipo necesita un proceso de maduración para competir al máximo nivel.

Sumaron otra dura derrota | X