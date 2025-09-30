Atacan mural de Maradona en La Plata, Argentina

El homenaje a Diego Armando Maradona que desde 2021 decora un sector de la ciudad de La Plata fue blanco de un ataque vandálico. La obra, realizada en honor a su paso como entrenador de Gimnasia y Esgrima, apareció manchada con pintura roja, lo que generó indignación entre los simpatizantes del “Lobo”.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, cuatro personas llegaron en la madrugada al lugar a bordo de tres motocicletas. Sin mediar palabra, arrojaron pintura sobre el mural que retrata al “Diez” sonriente con gorra e indumentaria de Gimnasia. El hecho no solo afectó la imagen de , sino también otros símbolos que acompañaban la intervención artística.

Aunque hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados, la primera hipótesis apunta a que el ataque pudo haber sido obra de hinchas de Estudiantes de La Plata. El detalle que refuerza esa sospecha es que la pintura utilizada fue de color rojo, en clara alusión al equipo rival.

#LaPlata El amanecer de este martes encontró al Estadio Juan Carmelo Zerillo, el histórico Bosque de Gimnasia, con un golpe al corazón de su patrimonio emocional: varios murales que rodean el estadio aparecieron vandalizados con pintura roja, entre ellos el icónico mosaico de… pic.twitter.com/lqxrQyJmKy — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 30, 2025

El contexto tampoco pasa desapercibido: restan menos de tres semanas para el clásico platense, programado para el próximo 19 de octubre en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura. En ese escenario, la agresión al mural podría entenderse como una provocación en la antesala de uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.

El mural de Maradona fue inaugurado en 2021, días después de cumplirse dos años de su llegada a Gimnasia como director técnico. El proyecto fue impulsado por el grupo “Armando Gimnasia”, conformado por hinchas y socios, y ejecutado por los muralistas de “Comando Maradona”. Desde entonces, se había convertido en un punto de encuentro y recuerdo para quienes lo consideran un símbolo eterno del club.

Lejos de resignarse al daño, decenas de simpatizantes de Gimnasia se autoconvocaron en el lugar apenas se conoció la noticia. Con agua, cepillos y pintura, comenzaron tareas de limpieza para intentar restaurar la obra y devolverle su esplendor. La acción espontánea fue vista como un gesto de resistencia frente a la provocación y como una muestra más del cariño hacia el “Pelusa”.

A casi cinco años de su fallecimiento, Diego Maradona sigue siendo motivo de homenajes, pero también de tensiones en un fútbol argentino atravesado por rivalidades históricas. El ataque al mural en La Plata refleja cómo la pasión por los colores puede llegar a desbordarse incluso en espacios destinados a la memoria y al reconocimiento de una de las máximas figuras del deporte mundial.