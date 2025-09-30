Edson Álvarez alista su debut con Fenerbahce en Europa League; un nuevo reto

El mediocampista mexicano Edson Álvarez está a punto de dar un nuevo paso en su carrera futbolística. Tras su llegada al Fenerbahce de Turquía este verano, el canterano del América se prepara para lo que será su primer partido en la UEFA Europa League, un torneo en el que buscará consolidarse como referente en el mediocampo del conjunto otomano.

El futbolista de la Selección Mexicana llega con experiencia internacional en clubes como el Ajax de Ámsterdam y el West Ham United, donde incluso levantó la Conference League en 2023. Ahora, su reto será brillar en un campeonato que históricamente ha servido de vitrina para jugadores latinoamericanos.

Busca tener minutos | X

¿Cuándo y contra quién debutará Edson Álvarez en la Europa League?

De acuerdo con el calendario de la UEFA Europa League 2025/26, el Fenerbahce jugará su segundo partido de fase liguera este jueves 2 de octubre en en contra de Nice. Todo apunta a que Edson Álvarez tendrá minutos, ya sea como titular o entrando de cambio, pues el técnico Domenico Tedesco ha dejado claro que confía en la solidez defensiva y la capacidad de recuperación del mexicano.

El encuentro se disputará en el Ulker Stadium, la casa del Fenerbahce, donde se espera una gran entrada por parte de la afición turca, siempre apasionada en competiciones internacionales. El partido será transmitido en México a través de la señal de ESPN y Disney+, a partir de las 10:45 horas, tiempo del centro.

El mismo Álvarez ha compartido en entrevistas previas que la Europa League es un escenario que motiva a cualquier jugador: "Es un torneo con historia, con grandes equipos, y quiero que mi nombre quede marcado aquí con el Fenerbahce", aseguró.

Quiere debutar en el torneo | X

Fenerbahce y la importancia de Edson Álvarez en el proyecto

El fichaje del mediocampista tricolor fue considerado uno de los más relevantes del mercado para el conjunto turco. El equipo de Estambul busca recuperar protagonismo en competiciones europeas y sabe que Álvarez aporta no solo calidad, sino también liderazgo y experiencia en partidos de alto nivel.

En su presentación oficial, antes de su salida como director técnico, Mourinho destacó que el mexicano es un jugador capaz de dar equilibrio entre defensa y ataque: "Edson es un futbolista que entiende el juego, que sabe cuándo romper líneas y que siempre está disponible para el equipo. Será clave en nuestro camino en Europa League".

Además de Álvarez, el Fenerbahce cuenta con nombres de peso como Tlísca y Sebastian Szymanski, con quienes el mexicano podría formar una columna vertebral competitiva para buscar trascender más allá de la fase de grupos.

Cayeron en su primer partido | AP

El camino europeo de Edson Álvarez y su impacto en la Selección Mexicana

El paso de Edson Álvarez por Europa ha sido una constante de crecimiento. Primero brilló en el Ajax, donde ganó títulos de liga y se acostumbró a la exigencia de la Champions League. Luego, en el West Ham, dio un salto a la Premier League y levantó su primer trofeo continental.

Ahora, con el Fenerbahce, el mexicano busca mantener continuidad y ritmo competitivo, algo que también será clave para su papel como capitán de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Su desempeño en Turquía será observado de cerca por Javier Aguirre y el cuerpo técnico del Tri, que lo consideran un pilar en el mediocampo.

El debut en Europa League marcará un nuevo capítulo para Edson Álvarez, quien a sus 27 años combina madurez, experiencia y todavía margen de crecimiento en el fútbol internacional. Expectativas altas rumbo al mundial de 2026 con el canterano americanista.

Busca ganarse su lugar en el equipo | AP