Kevin De Bruyne comanda el triunfo de Napoli sobre Sporting Lisboa en Champions League

Los napolitanos sumaron su primera victoria del torneo internacional

Respondió con dos asistencias | AP
Associated Press (AP)
1 de Octubre de 2025

El centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, respondió a cierta controversia sobre su reacción a una sustitución el fin de semana con dos asistencias en la victoria del miércoles 2-1 sobre el Sporting de Lisboa en la Champions League.

De Bruyne no ocultó su descontento cuando fue sustituido durante una derrota ante el AC Milan el domingo, lo que llevó al entrenador Antonio Conte a advertir: "Espero que estuviera irritado por el resultado. Porque si estaba irritado por otra cosa, está tratando con la persona equivocada".

Pero Conte dijo el martes que él y De Bruyne habían aclarado las cosas y el exjugador destacado del Manchester City ciertamente parecía tener la cabeza despejada contra el Sporting.

Dos asistencias para De Bruyne

El pase perfectamente colocado de De Bruyne permitió a Rasmus Hojlund abrir el marcador para el Napoli y luego también proporcionó el centro para el cabezazo de Hojlund que restauró la ventaja del Napoli en la segunda mitad.

De Bruyne, de 34 años, fue luego reemplazado por Billy Gilmour sin ningún problema. También fue sustituido temprano en su regreso al City en el debut del Napoli en la Liga de Campeones cuando los Partenopei se quedaron con diez hombres.

¿Cuántas asistencias suma el belga?

Con 27 asistencias en su carrera en la Liga de Campeones, De Bruyne superó a Zinedine Zidane y Andrés Iniesta para colocarse en el quinto lugar en la lista histórica de centrocampistas, solo por detrás de Ryan Giggs (41), Ángel Di María (38), David Beckham (36) y Xavi (31).

Sus dos asistencias fueron suficiente para poder ayudar al Napoli a conseguir su primera victoria de la temporada en Champions. Con este resultado escaló hasta el 19no puesto en zona de playoffs. Ahora volteará la vista a la Serie A donde se medirán al Genoa de Johan Vásquez.

Sporting Lisboa por su parte, perdió su primer partido en la competencia y bajó hasta el 14to puesto. Actualmente suma tres puntos igualado con otros 13 equipos en la clasificatoria.

