Mónaco rescata empata en casa contra Manchester City en la Champions League

Los Citizens tomaron la ventaja con doblete de Haaland, pero no supieron mantenerla

Álex Martínez
1 de Octubre de 2025

Manchester City estuvo a segundos de llevarse los tres puntos del Estadio Luis II, pero un penalti ejecutado por Eric Dier en el minuto 90 le dio al Mónaco un empate 2-2 que sabe a alivio en la Champions League. El noruego Erling Haaland había adelantado dos veces al conjunto inglés, pero el cuadro local encontró la igualdad tras una intervención del VAR en el cierre.

Haaland abrió el marcador a los 15 minutos con una definición de globito tras una asistencia precisa. Sin embargo, el Mónaco respondió casi de inmediato con un gol de Jordan Teze tras una presión alta. El City mantuvo el dominio y Phil Foden estuvo cerca con un remate al travesaño. Antes del descanso, Haaland volvió a marcar con un cabezazo tras un centro de Nico O'Reilly.

El Mónaco reaccionó en la segunda parte

En el complemento, el conjunto monegasco tomó más riesgos. Maghnes Akliouche generó peligro con un remate que Gianluigi Donnarumma desvió al córner y aunque el City mantuvo el control, no logró ampliar la ventaja. Haaland tuvo una clara al 74’, pero su disparo cruzado se fue apenas desviado.

La falta de contundencia les costó caro a los de Pep Guardiola. Una acción revisada por el VAR terminó en penalti para el Mónaco por una patada alta de Nico González sobre Dier. El inglés no perdonó desde los once pasos y selló el empate en casa. 

El City suma ahora cuatro puntos tras su victoria inicial ante el Napoli. Se encuentra en el octavo puesto de la clasificación, por lo que sería el último invitado directo a los Octavos de Final. Mientras que el Mónaco solo tiene uno y se complica en la tabla, en el sitio 30 y eliminado por ahora.

¿Cuándo y contra quién juegan de nuevo Manchester City y Mónaco?

Después de este compromiso en el Principado, los Citizens repetirán como visitantes en la Jornada 3 del torneo de la UEFA. En la Jornada 3 jugará en El Madrigal, contra Villarreal, que empató este miércoles 2-2 contra Juventus. 

Mientras que Mónaco repetirá en el Estadio Luis II, nuevamente contra un equipo inglés: Tottenham. Los Spurs empataron 2-2 este martes en su visita a Bodø/Glimt. 

The Sphere de Las Vegas revela la fecha del lanzamiento del balón del Mundial 2026
