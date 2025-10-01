PSG se impone al Barcelona en la Champions League con gol agónico

Con un gol agónico de Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain remontó y venció 2-1 al Barcelona en la segunda fecha de la UEFA Champions League.

El campeón defensor se presentó en el el Estadio Olímpico de Montjuic sin varias de sus estrellas, entre ellas Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos y Ousmane Dembélé, quien la semana pasada fue galardonado con el Balón de Oro.

Jugadores de PSG festejan uno de los goles contra Barcelona | AP

El Barça arrancó el partido con mucha intensidad, presionado a la zaga parisina y buscando recuperar balones en el primer tercio de la cancha, estrategia que tuvo resultado al minuto 19. Tras una pérdida de Vitinha, Marcus Rashford asistió a Ferrán Torres y abrió el marcador con un buen disparo dentro del área.

Los dirigidos por Luis Enrique supieron reponerse y encontraron el empate en los pies de Senny Mayulu pocos minutos antes del descanso.

PSG venció 2-1 al Barcelona | AP

En el complemento, ambas escuadras tuvieron oportunidades claras para mover el marcador, pero ninguna de las dos fue contundente y las defensas lograron resistir los embates.

Sin embargo, el PSG aprovechó una gran jugada colectiva en tiempo de compensación y Ramos mandó el balón al fondo de la red para concretar la victoria.

El club parisino suma seis puntos tras las primeras dos fechas de la Fase de Liga de Champions, mientras que Barcelona se mantiene con tres.