‘No hemos jugado a nuestro mejor nivel’: Hansi Flick tras su derrota ante el PSG

Uno de los duelos más llamativos de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, fue el de FC Barcelona vs Paris Saint-Germain, mismo que terminó en una derrota para los Blaugranas 2-1, con un agónico gol de Gonçalo Ramos, en el último minuto del duelo. Tras la derrota, el entrenador, Hasni Flick, se sinceró tras caer ante el campeón.

Luis Enrique y Hansi Flick I AP

‘No hemos jugado a nuestro mejor nivel y contra un rival así es necesario’

Tras el duelo de la Champions, el entrenador alemán habló en la conferencia de prensa sobre los errores cometidos ante el PSG, asegurando que ante rivales de este calibre no se deben cometer errores y salir en la mejor versión posible.

“Después de los 35 minutos, el PSG ha controlado mejor el partido. Creo que no hemos jugado a nuestro máximo nivel. Pero esto también es importante en la Champions. Han merecido la victoria”, confesó el técnico del Barcelona.

Victoria de PSG ante el Barcelona I AP

Flick también declaró que el equipo perdió control del juego al finalizar la primera mitad, situación que los parisinos supieron aprovechar para dejar fuera del juego al Barcelona, sin embargo, también recalcó que influyó mucho el cansancio de sus futbolistas, pero sin demeritar a los grandes jugadores que tiene el equipo de Luis Enrique.

“La primera parte jugamos mucho mejor que la segunda. Hemos concedido demasiado porque estábamos cansados. Lo cierto es que el PSG es un equipazo, tiene jugadores muy jóvenes y muy rápidos y han hecho un partido fantástico”.

“Creo que la segunda parte se podía ver que algunos jugadores estaban muy cansados. Pedri, Frenkie, pero todos han dado el máximo sobre el terreno de juego”, añadió el estratega alemán.

Derrota del Barcelona en Champions I AP

Elogios para el Paris Saint-Germain

Flick no solo dio lectura de los errores de los suyos, sino que también reconoció el poderío que tiene el equipo de la ciudad de París, recalcando el talento individual de cada jugador, además de su buen parado en el terreno de juego, mismo que el equipo Culé no pudo descifrar de la mejor manera.

“Hoy creo que no podemos decir que estamos al mismo nivel, pero yo creo en mi equipo y hoy no hemos mostrado nuestra mejor versión. En el PSG veías que todo el mundo sabe aprovechar los espacios, quiere la pelota, son cosas a aprender y mejorar”, concluyó.

El próximo duelo del FC Barcelona en la Fase de Liga de la Champions, será en casa ante el Olympiacos, el próximo 21 de octubre. Por su parte, PSG visitará al Bayer Leverkusen en el mismo día.

Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions I AP