¿Cepillado? Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria del AEL Limassol en Copa de Chipre

Guillermo Ochoa sigue generando expectativa en su aventura por el futbol de Chipre, aunque esta vez lo hizo desde fuera del campo. El portero mexicano no fue convocado por el AEL Limassol en el duelo de Copa ante Ethnikos Latsion, algo que llamó la atención de la afición.

Desde su llegada, el AEL Limassol no había logrado sumar triunfos cuando Ochoa estaba en la portería. Sin embargo, curiosamente, sin el arquero mexicano en la lista, el equipo chipriota consiguió una victoria que lo mantiene con vida en el certamen copero.

Así fue el partido del AEL Limassol ante Ethnikos Latsion

El encuentro, disputado este miércoles 1 de octubre en la Primera Ronda de la Copa de Chipre, parecía complicarse. Ethnikos se adelantó al minuto 71 con un tanto de Slupski, poniendo contra las cuerdas al conjunto visitante.

No obstante, AEL encontró la forma de reaccionar. Fue Conceicao quien, al minuto 86, firmó el empate y obligó a que se disputaran tiempos extras, donde todo se definió en un cierre dramático.

Ya en la prórroga, Milosavljevic apareció al 113’ para marcar el gol que significó el 1-2 definitivo y con ello, sellar la clasificación del equipo en el torneo, aunque con la ausencia de su guardameta estelar.

¿Por qué no jugó Memo Ochoa en la Copa de Chipre?

La pregunta inmediata fue: ¿por qué no jugó Guillermo Ochoa? Ni el club ni el técnico han ofrecido una explicación oficial, pero medios internacionales sugieren que la decisión se relacionó con rotaciones habituales en este tipo de competiciones.

Al tratarse de un duelo contra un rival de categoría inferior, es común que los entrenadores opten por dar minutos a jugadores suplentes y descansar a sus titulares, algo que podría explicar la ausencia del guardameta mexicano en la convocatoria.

El próximo sábado 4 de octubre será clave para disipar dudas, cuando el AEL Limassol vuelva a la actividad en la liga. Ahí se sabrá si lo de Ochoa fue simplemente una decisión estratégica o si hay un motivo mayor detrás de su ausencia.

