Florentino Pérez felicitó a José Mourinho por su llegada a Benfica

La carrera de José Mourinho ha tenido cambios radicales en cuestión de semanas. El veterano estratega falló en su objetivo de clasificar a Champions League con Fenerbahce. El club turco quedó eliminado en la Fase Preliminar contra Benfica, que este martes cayó 1-0 en su visita a Chelsea.

Irónicamente, quien estuvo en el banquillo fue Mou. Luego de su salida de Fenerbahce, la directiva de las Águilas no dudó en buscarlo para reemplazar a Bruno Lage. Al respecto, el estratega reconoció que una de las personas que le felicitó por dicho logro fue el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.

Mourinho durante el partido de Champions League entre Chelsea y Benfica | AP

"No se trataba de volver por la familia, porque la familia está en Londres, yo acepté ir al Benfica porque era el Benfica. Florentino Pérez me mandado un mensaje y me dijo: ‘estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel“, reveló en entrevista con Movistar.

A pesar del impacto que tuvo, Mourinho solo ganó tres títulos cuando estuvo con los Merengues: LaLiga en la Temporada 2011-12, Copa del Rey en la 2010-11, y la Supercopa de España en la 2012-13.

Benfica presentó a José Mourinho como su técnico | AP

¿Cómo le ha ido a José Mourinho con Benfica?

El descalabro de este martes en su visita a Stamford Bridge fue la primera derrota para 'The Special One' en esta nueva etapa. Hasta este compromiso, el portgués había tenido un buen arranque con con dos victorias y un empate en el torneo de Liga.

En su primer juego bajo el mando de Mourinho, Benfica se impuso 0-3 como visitante a Avs FS y posteriormente empató a un gol en casa contra Rio Ave. Mientras que en su último juego antes del compromiso de Champions League, las Águilas se impusieron 2-1 contra Gil Vicente como locales.

José Mourinho durante el partido contra Chelsea | AP

¿Cuándo juega de nuevo Benfica de José Mourinho?

El siguiente reto para Mou con las Águilas no será sencillo y pone en riesgo el invicto del estratega a nivel de liga. En la Jornada 8 de la Primeira Liga, Benfica enfrentará una edición más de O Clássico como visitante contra Porto, actual líder de la clasificación.

Los Dragones enfrentan a Estrella Roja este jueves en la segunda fecha de la Fase de Liga de la Europa League a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente se medirá a Benfica el domingo 5 de octubre, a las 14:15 horas.

Mourinho durante su presentación como técnico de Benfica | AP