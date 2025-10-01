Arsenal vence a Olympiacos y mantiene paso firme en la Champions League

El Arsenal confirmó su buen arranque en la UEFA Champions League tras derrotar 2-0 al Olympiacos en el Emirates Stadium, en la segunda jornada de la fase de grupos. Con un futbol dinámico y mucha presión en campo rival, los Gunners lograron imponer condiciones desde temprano en el partido y sumaron una victoria que los mantiene en la pelea por el liderato de su sector.

El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador en los primeros minutos, mientras que Bukayo Saka sentenció el encuentro en tiempo añadido, asegurando un resultado que ratifica el momento ascendente del equipo de Mikel Arteta. El Olympiacos, por su parte, resistió a ratos, pero nunca logró incomodar seriamente al cuadro inglés, que jugó con paciencia y contundencia en los momentos clave.

Martinelli abrió el camino en Londres

El inicio del partido mostró a un Arsenal intenso y decidido a dominar. Apenas al minuto 12, Gabriel Martinelli aprovechó un error en la salida del Olympiacos para encarar al portero y definir con clase, poniendo el 1-0 que llenó de confianza al Emirates Stadium. Ese tanto obligó al conjunto griego a adelantar líneas, aunque sin generar ocasiones de verdadero peligro frente al arco de David Raya.

Arsenal se pone a la cabeza | AP

Los de Arteta, con Odegaard como cerebro en el mediocampo, manejaron los tiempos del encuentro y se acercaron en varias ocasiones al segundo gol. Sin embargo, la falta de puntería y algunas intervenciones del guardameta visitante mantuvieron la diferencia mínima durante gran parte del duelo.

Saka sentenció en tiempo añadido

En la segunda parte, el Arsenal no bajó la intensidad. Controló el balón, presionó alto y buscó liquidar el encuentro ante un Olympiacos que intentó aguantar con orden defensivo. El ingreso de jugadores de refresco como Leandro Trossard le dio mayor profundidad al ataque gunner, que fue madurando el partido con paciencia.

Gol en el descuento | AP

Finalmente, en el tiempo de compensación, Bukayo Saka aprovechó una jugada colectiva para marcar el 2-0 y sellar la victoria. El joven inglés volvió a ser determinante y recibió la ovación de los aficionados, que celebraron otro triunfo en una temporada europea que ilusiona.

Arsenal se afianza en su grupo

Con este resultado, el Arsenal suma tres puntos vitales que lo colocan entre los líderes del grupo, recuperándose del tropiezo de la primera jornada. La solidez mostrada ante el Olympiacos refuerza la idea de Arteta de un equipo competitivo tanto en Premier League como en Champions. Además, la dupla ofensiva formada por Martinelli y Saka volvió a dejar en claro que es una de las más peligrosas de Europa.

Final del encuentro | AP

Olympiacos, en contraste, quedó tocado tras la derrota y necesitará reaccionar rápido si quiere mantenerse con opciones de clasificar a octavos de final. La diferencia de nivel fue evidente en Londres, y el conjunto griego deberá ajustar en defensa y medio campo si no quiere despedirse pronto del torneo continental.