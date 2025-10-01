¡Siguen sin ganar! Bayer Leverkusen empata ante el PSV

La Fase de Liga de la UEFA Champions League llegó a su segunda jornada, trayendo consigo partidos emocionantes y que ya comienzan a marcar el camino de cada equipo para buscar un lugar en las zonas de clasificación, sin embargo, no todos los equipos marchan de la mejor manera, tal es el caso del equipo alemán, Bayer Leverkusen.

Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League I AP

Dos juegos dos puntos

Luego de empatar de visitante ante el equipo del Copenhague en la Jornada 1, el Bayer Leverkusen recibió en casa a su similar del PSV, en un duelo donde prometía ser ‘ganable’ para el equipo de las aspirinas, sin embargo, ,oo holandeses se hicieron grandes y les robaron la victoria.

Anotación del Leverkusen I AP

El equipo local comenzó con mayor confianza en los primeros 45 minutos, teniendo llegada por los costados y un par de disparos de larga distancia para intentar vencer al guardameta, Matěj Kovář, sin embargo, una poca creatividad al ataque les costó no ver reflejada su superioridad en el marcador.

Por otro lado, el equipo de Eindhoven se fue adelante en el marcador apenas al minuto 5, para fortuna de los locales, el VAR intervino para anular la anotación del croata, Ivan Perisic, por un fuera de lugar.

Pese a la insistencia de los alemanes en la primera parte del juego, el futbol no les sonrió hasta el minuto 65, cuando un error en la zaga defensiva del PSV, ayudó a que los locales se fueran al frente del marcador, gracias a la anotación de Christian Fofane.

Ya con el marcador a su favor, el Leverkusen no supo imponerse en el rectángulo del juego y se vio superado por el PSV, quien gracias a un ataque bien organizado y un medio campo que se llenó de pelota, pudieron conseguir el empate apenas siete minutos después, gracias a un disparo de Ismael Saibari.

Anotación del PSV I AP

Final agónico

Ya con el empate, los visitantes se fueron con todo en busca de darle la vuelta al resultado, sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficiente y los dirigidos por Kasper Hjulmand lograron conseguir un nuevo empate en casa, aunque no fue bien recibido por la afición que se dio cita en el BayArena.

Con este último empate, los de las aspirinas se complican la Fase de Liga, al quedar en la posición 25 con solo dos puntos y un lugar debajo de los puestos de clasificación. Por su parte, PSV consiguió su primer punto, luego de caer en la Jornada 1 ante el Royale Union Saint-Gilloise.



Jornada 2 de la Champions League I AP