Fenerbahçe, con Edson Álvarez en la cancha, vence al Niza en la Europa League

El mediocampista mexicano ingresó de cambio en el segundo tiempo

Fenerbahçe, con Edson Álvarez en la cancha, vence al Niza en la Europa League
Fenerbahçe venció al Niza en la Europa League | X: @Fenerbahçe
Esteban Gutiérrez
2 de Octubre de 2025

Luego de un emocionante partido en el Chobani Stadyumu, Fenerbahçe se impuso 2-1 al Niza en la Jornada 2 de la Europa League; Edson Álvarez entró de cambio y jugó 26 minutos.

El conjunto turco hizo valer la localía y apenas al 2’ se fue al frente gracias una buena jugada de Kerem Aktürkoğlu. A la mitad del primer tiempo, Aktürkoğlu nuevamente se hizo presente el marcador y aprovechó los espacios que dejó la defensa para adentrarse en el área y definir a primer poste.

Antes del descanso, el equipo francés descontó gracias a Kevin Carlos, quien hizo efectiva la marcación de un penalti.

Fenerbahçe venció 2-1 al Niza en Europa League | AP
Fenerbahçe venció 2-1 al Niza en Europa League | AP

Edson Álvarez regresó a las canchas

Después de sufrir una lesión muscular la pasada Fecha FIFA, el futbolista mexicano volvió a tener actividad e ingresó de cambio en el complemento.

Al minuto 64, ingresó en lugar de Marco Asensio y se desenvolvió como mediocampista de contención. Completó 12 pases, recuperó un balón y registró un tiro.

Este fue apenas el segundo partido en el que el ‘Machín’ sumó minutos con el Fenerbahçe, pues se lastimó con la Selección apenas unos días después de haber debutado en Turquía.

Edson durante el partido | AP
Edson durante el partido | AP

TE PUEDE INTERESAR

Hakimi lanza otro mensaje a Lamine Yamal tras victoria de PSG sobre Barcelona

Futbol Internacional | 02/10/2025

Hakimi lanza otro mensaje a Lamine Yamal tras victoria de PSG sobre Barcelona
Alejandro Zendejas comanda lista de Estados Unidos para Fecha FIFA

Internacionales | 02/10/2025

Alejandro Zendejas comanda lista de Estados Unidos para Fecha FIFA
Copa del Mundo: Todos los balones en la historia de la justa internacional

Futbol Internacional | 02/10/2025

Copa del Mundo: Todos los balones en la historia de la justa internacional
Te recomendamos
NFL: Roger Goodell confirma el regreso a México en 2026
Europa League
UEFA
Mexicanos en el extranjero

LO ÚLTIMO

 