Fenerbahçe, con Edson Álvarez en la cancha, vence al Niza en la Europa League

Luego de un emocionante partido en el Chobani Stadyumu, Fenerbahçe se impuso 2-1 al Niza en la Jornada 2 de la Europa League; Edson Álvarez entró de cambio y jugó 26 minutos.

El conjunto turco hizo valer la localía y apenas al 2’ se fue al frente gracias una buena jugada de Kerem Aktürkoğlu. A la mitad del primer tiempo, Aktürkoğlu nuevamente se hizo presente el marcador y aprovechó los espacios que dejó la defensa para adentrarse en el área y definir a primer poste.

Antes del descanso, el equipo francés descontó gracias a Kevin Carlos, quien hizo efectiva la marcación de un penalti.

Fenerbahçe venció 2-1 al Niza en Europa League | AP

Edson Álvarez regresó a las canchas

Después de sufrir una lesión muscular la pasada Fecha FIFA, el futbolista mexicano volvió a tener actividad e ingresó de cambio en el complemento.

Al minuto 64, ingresó en lugar de Marco Asensio y se desenvolvió como mediocampista de contención. Completó 12 pases, recuperó un balón y registró un tiro.

Este fue apenas el segundo partido en el que el ‘Machín’ sumó minutos con el Fenerbahçe, pues se lastimó con la Selección apenas unos días después de haber debutado en Turquía.

Edson durante el partido | AP