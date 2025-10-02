NFL: Roger Goodell confirma el regreso a México en 2026

En el marco del tercer juego internacional de la NFL, Roger Goodell, comisionado de la liga, informó el regreso a nuestro país para el próximo año. De igual forma, la noticia se dio en el aniversario del primer juego de Temporada Regular, que ocurrió el 2 de octubre del 2005, entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals.

"Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho. El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, será trasladar el juego a Asia. Nos tomamos muy en serio la idea de convertirnos en un deporte global", sentenció Goodell.

Roger Goodell | AP

El regreso de los Cowboys

Hace unas semanas, Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, anunció que el equipo de la Estrella Solitaria estará en nuestro país. El magnate comentó en su momento que el regreso del Equipo de América sería tan pronto estuviera listo el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Jerry Jones | AP

"Lo más importante es tener a nuestros fans allá en México apoyando a su equipo. Pero más importante aún es que cuando vayamos allá y tengamos a esa afición apoyándonos, eso nos hace sentir más cercanos a todos nuestros fans hispanos acá en Estados Unidos. Queremos mostrarles a todos nuestros fans en este país, lo que significan los aficionados hispanos para los Dallas Cowboys", comentó Jones.

De igual forma, Dak Prescott, mariscal de campo de los Vaqueros, mostró su entusiasmo por jugar en México. "Sería increíble, no he tenido la oportunidad de jugar en un juego internacional y creo que es un gran movimiento por parte de la NFL. Poder ir a jugar a México, entendiendo lo grande que es nuestra afición allá, lo mucho que aman a los Cowboys, sería increíble experimentar eso con el equipo".

Dak | AP

¿Cuáles son los juegos de Temporada Regular en nuestro país?

2 de octubre de 2005: Arizona Cardinals 31 - San Francisco 49ers 14

21 de noviembre de 2016: Oakland Raiders 27 - Houston Texans 20

19 de noviembre de 2017: New England Patriots 33 - Oakland Raiders 8.

18 de noviembre de 2019: Kansas City Chiefs 24 - Los Angeles Chargers 17

21 de noviembre de 2022: San Francisco 49ers 38 - Arizona Cardinals 10

Juegos en México | @trejogaray