Dillon Gabriel será titular con los Browns en Londres

El QB novato de la universidad de Oregon tomará el lugar de Joe Flacco en los controles de Cleveland

Dillon Gabriel será titular con los Browns en Londres
Dillon Gabriel, QB novato de los Cleveland Browns | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
1 de Octubre de 2025

Los Cleveland Browns anunciaron este miércoles que el mariscal de campo novato Dillon Gabriel tendrá su primera titularidad en la NFL este domingo, cuando el equipo se enfrente a los Minnesota Vikings en Londres.

Dillon Gabriel hará su debut en la NFL | AP

La decisión llega después de que la franquicia de Ohio confirmara que Joe Flacco será enviado a la banca, tras un inicio de temporada en el que no logró encender a la ofensiva. Los Browns marchan con marca de 1-3 y son la penúltima ofensiva en la liga, con un promedio de apenas 14 puntos por partido. Además, el equipo ha anotado 17 puntos o menos en nueve encuentros consecutivos, una racha que se remonta a la campaña anterior.

Con Gabriel en los controles, Cleveland presentará a su quinto mariscal titular en los últimos 10 juegos, después de los intentos con Jameis Winston, Dorian Thompson-Robinson, Bailey Zappe y el propio Flacco.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft 2025, Gabriel ha tenido participación limitada en temporada regular, con acción en la Semana 2 ante Baltimore y en la Semana 4 contra Detroit. Hasta ahora ha completado sus tres pases lanzados para 19 yardas y un touchdown.

Joe Flacco será mandando a la banca | AP
Joe Flacco será mandando a la banca | AP

Durante la pretemporada, el novato dejó buenas sensaciones: lideró a los Browns a puntos en cinco de siete series, incluyendo dos ofensivas de dos minutos ante Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams. Esa actuación le permitió ser nombrado mariscal suplente tras el canje que envió a Kenny Pickett a Las Vegas Raiders.

El próximo domingo en Londres, Gabriel tendrá la oportunidad de demostrar que puede ser la respuesta a los problemas ofensivos de Cleveland.

Gabriel, procedente de la universidad de Oregon | AP

TE PUEDE INTERESAR

Lamar se perderá al menos tres encuentros en la temporada

Ravens | 30/09/2025

Baltimore Ravens pierde a Lamar Jackson y enciende las alarmas en la NFL
Hill se perderá toda la temporada tras haberse lesionado

Dolphins | 30/09/2025

Tyreek Hill se pierde toda la temporada por lesión en la rodilla; tendrá que ser operado
NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 4

NFL | 29/09/2025

NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 4
Te recomendamos
Baltimore Ravens pierde a Lamar Jackson y enciende las alarmas en la NFL
NFL

LO ÚLTIMO

 