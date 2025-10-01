Dillon Gabriel será titular con los Browns en Londres

Los Cleveland Browns anunciaron este miércoles que el mariscal de campo novato Dillon Gabriel tendrá su primera titularidad en la NFL este domingo, cuando el equipo se enfrente a los Minnesota Vikings en Londres.

Dillon Gabriel hará su debut en la NFL | AP

La decisión llega después de que la franquicia de Ohio confirmara que Joe Flacco será enviado a la banca, tras un inicio de temporada en el que no logró encender a la ofensiva. Los Browns marchan con marca de 1-3 y son la penúltima ofensiva en la liga, con un promedio de apenas 14 puntos por partido. Además, el equipo ha anotado 17 puntos o menos en nueve encuentros consecutivos, una racha que se remonta a la campaña anterior.

Con Gabriel en los controles, Cleveland presentará a su quinto mariscal titular en los últimos 10 juegos, después de los intentos con Jameis Winston, Dorian Thompson-Robinson, Bailey Zappe y el propio Flacco.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft 2025, Gabriel ha tenido participación limitada en temporada regular, con acción en la Semana 2 ante Baltimore y en la Semana 4 contra Detroit. Hasta ahora ha completado sus tres pases lanzados para 19 yardas y un touchdown.

Joe Flacco será mandando a la banca | AP

Durante la pretemporada, el novato dejó buenas sensaciones: lideró a los Browns a puntos en cinco de siete series, incluyendo dos ofensivas de dos minutos ante Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams. Esa actuación le permitió ser nombrado mariscal suplente tras el canje que envió a Kenny Pickett a Las Vegas Raiders.

El próximo domingo en Londres, Gabriel tendrá la oportunidad de demostrar que puede ser la respuesta a los problemas ofensivos de Cleveland.

Gabriel, procedente de la universidad de Oregon | AP