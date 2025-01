NFL anuncia equipos que jugarán en Inglaterra la próxima temporada

La NFL ha anunciado a tres de los seis equipos que jugarán en Londres la próxima temporada. Esta será la 19na temporada que la liga de futbol americano llegará a la capital de Inglaterra y novena ocasión que tendrá más de dos juegos.

Este viernes se revelaron los tres equipos locales para la Serie Internacional de la NFL. Los juegos fuera de Estados Unidos de temporada regular empezaron a disputarse a partir de la temporada 2007 y a partir de 2016 se empezaron a agregar más ciudades como Ciudad de México, Berlín Múnich y Sao Paulo.

La NFL volverá a Londres | X

Este año y como ha sido costumbre desde 2013, los Jacksonville Jaugars serán uno de los tres equipos que jugarán al menos un partido en Londres. El equipo será el único en jugar de local en el Wembley Stadium.

Por el otro lado, los Celeveland Browns y los Jets de Nueva York jugarán de locales en el Tottenham Hotspur Stadium. Los rivales se confirmarán una vez que la NFL de a conocer el calendario de temporada.

Jacksonville vuelve a Londres | X @jaguars

Los Jets jugarán en Londres por segundo año consecutivo, y por tercera ocasión en su historia. Cleveland por su parte, volverán a Inglaterra por primera vez desde 2017 y este significará sólo su segundo partido fuera de Estados Unidos.

2025 NFL London Games, LET’S GOOOOO!



Register your interest for tickets via: https://t.co/ruObaWONkc pic.twitter.com/ClXcmFEuv4

— NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) January 10, 2025