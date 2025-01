NFL traslada el partido de playoffs Vikings-Rams a Arizona tras incendios en Los Ángeles

La NFL decidió trasladar el partido de playoffs de la ronda de comodines entre los Minnesota Vikings y los Rams al estado de Arizona, tras días de devastadores incendios forestales en la zona de Los Ángeles.

El encuentro se jugará el lunes por la noche en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals, en Glendale, un suburbio de Phoenix. La decisión se anunció este jueves, unas horas después de que otro incendio se desató en una zona a varios kilómetros del complejo de entrenamiento de los Rams en el barrio de Woodland Hills.

Los Rams cancelaron las conversaciones con la prensa, posteriores a las prácticas, para permitir que todos sus jugadores pudieran llegar a casa rápidamente. En un comunicado escueto, la liga informó que se tomó la decisión “por el bien de la seguridad pública”.

La ciudad de Los Ángeles ha sido asediada por múltiples incendios forestales toda la semana tras dos días de vientos extraordinarios en toda la vasta área metropolitana.

Aunque ninguno de los incendios está ardiendo cerca del SoFi Stadium en Inglewood, la NFL está trasladando el partido debido a preocupaciones sobre la calidad del aire, la presión sobre la comunidad y el trabajo agobiante al que se ha sometido al personal de policía y bomberos.

Los Rams y los Chargers —el otro equipo de Los Ángeles, que disputará su partido de comodines en Houston el sábado— practicaron al aire libre esta semana. Sin embargo, sus entrenadores estaban preocupados por la calidad del aire. Jim Harbaugh, estratega de los Chargers, redujo a la mitad la actividad normal de sus jugadores al aire libre.

El área de Los Ángeles seguirá estando en alto riesgo de incendios hasta el viernes, anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Horas antes de que estallara el incendio Kenneth al oeste del complejo de entrenamiento de los Rams, el entrenador Sean McVay se había mostrado optimista de que el partido pudiera llevarse a cabo en el SoFi Stadium.

“Nos gustaría poder jugar el juego en casa frente a nuestros fanáticos”, dijo McVay. “Así es como estamos operando, pero no puedo controlar cuándo se tomará esa decisión. ... Si no es en Los Ángeles, entonces el juego aún se jugará, y tenemos que estar listos para eso”.

Las reubicaciones de partidos son muy raras en la NFL, pero tienen precedentes. La liga trasladó un juego de temporada regular del lunes por la noche entre los Chargers y los Miami Dolphins de San Diego al Sun Devil Stadium en Tempe, Arizona, después de incendios forestales en el sur de California.

Los Rams reubicaron un partido del lunes por la noche contra Kansas City, de Ciudad de México a Los Ángeles en 2018, debido al mal estado del césped en el Estadio Azteca, y McVay citó esa experiencia como parte de su preparación para la incertidumbre creada esta semana.

“Reconoces estas cosas, pero también sabes que la forma en que puedes asegurarte de que estás haciendo lo correcto es preparándote adecuadamente, aunque también eres consciente de que esto es más importante que el fútbol americano”, dijo McVay. “Si las personas con las que estás directamente involucrado se ven afectadas, te aseguras de atender eso primero”.

