Isaac Alarcón, jugador mexicano, seguirá en la NFL tras firmar con los 49ers una vez más

Seguirá en la NFL. A pesar de no haber podido consolidarse en un roster de la NFL, el tackle mexicano, Isaac Alarcón, se mantendrá en la liga de futbol americano por quinto año consecutivo. Esto tras firmar contrato de reserva con los San Francisco 49ers.

El jugador azteca llegó a la liga en el 2020 como parte del 'International Player Pathway', programa que la NFL implementa para buscar talentos alrededor del mundo con posibilidades de integrar a alguno de los 32 equipos de la liga.

Llegó con los Cowboys | X

El tackle ofensivo firmó su primer contrato con los Dallas Cowboys y tras dos años en el roster de reserva, Alarcón dejó al equipo de la Estrella Solitaria en el 2023 para firmar con los Sam Francisco 49ers. Ahora el equipo informó que volvieron a firmar al mexicano.

"Hemos firmado al liniero ofensivo Isaac Alarcón, a los receptores receptor Russell Gage e Isaiah Hodgins y al tackle Jalen McKenzie con contratos de reserva/futuros", informó el equipo en un comunicado 49ers.

Seguirá con los Niners | X

Con este nuevo contrato, el mexicano podrá participar en los campamentos de entrenamiento obligatorios de la próxima temporada y podrá buscar ganarse un puesto en el roster de 53 jugadores previo al inicio de la siguiente campaña.

The 49ers have signed four players to Reserve/Future contracts.

— San Francisco 49ers (@49ers) January 7, 2025