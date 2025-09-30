Tyreek Hill se pierde toda la temporada por lesión en la rodilla; tendrá que ser operado

Este lunes, en la doble cartelera del Monday Night Football, los Miami Dolphins vencieron a los New York Jets, para lograr su primera victoria en la temporada regular en la NFL, aunque la victoria le salió cara a los dirigidos por Mike McDaniel.

Tyreek Hill, receptor estrella de los Miami Dolphins, completó la recepción después de un buen pase por parte de Tua Tagovailoa, aunque los defensivos de los Jets, a la hora de taclear a Hill, 'se llevaron puesta' la rodilla derecha del receptor abierto, sacándolo del juego y mandándolo directamente al hospital.

Hill se perderá toda la temporada tras haberse lesionado | AP

Este martes, de acuerdo a diversos informes, Hill sufrió roturas en varios ligamentos de la rodilla izquierda, incluido el anterior cruzado, por lo que tendrá que someterse a cirugía de forma inmediata, lo que lo dejará fuera de acción por el resto de la temporada en la NFL.

La operación se realizará este mismo martes, aunque el panorama post-lesión no parece nada alentador para el cinco veces llamado al primer equipo All-Pro.

Hill se perderá toda la temporada tras haberse lesionado | AP

2026 no está garantizado

De acuerdo a información de Ian Rapoport, mediante sus redes sociales, Tyreek Hill necesitará cirugías adicionales, por lo que su regreso para la temporada 2026 no está asegurado.

Miami no llegó a un acuerdo contractual con el receptor abierto egresado de West Alabama, por lo que el salario del siguiente año no lo tiene garantizado, lo que si es una garantía son los $11 millones de dólares (de $29.9 MDD) si llega como parte de la plantilla al mes de marzo, además de un bono de cinco millones.

Hill se perderá toda la temporada tras haberse lesionado | AP