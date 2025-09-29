Denver Broncos pasan por encima a unos descoloridos Cincinnati Bengals

Los Denver Broncos regresaron a la senda del triunfo con una aplastante victoria sobre los Cincinnati Bengals. Zac Taylor y su ofensiva volvieron a lucir inoperantes con Jake Browning en los controles, quien sólo pudo conectar 125 yardas por aire. Además, los castigos también estuvieron a la orden del día.

El arranque de los Bengalíes no fue del todo malo, pues su primera serie ofensiva terminó con tres puntos, los únicos que consiguieron en el partido. Sin embargo, los Broncos hicieron de su casa una auténtica fortaleza y rápidamente impusieron condiciones.

Broncos | AP

El primer touchdown de los Broncos llegó gracias a las piernas de Bo Nix, quien al no encontrar ningún hombre libre corrió cerca de siete yardas. Con esa anotación por tierra por parte de Denver, el primer cuarto terminó, aunque eso solo fue un preámbulo de la noche de pesadilla de los Bengals.

En la segunda mitad, una vez más los Broncos atacaron con largas e impresionantes series ofensivas. Los linieros ganaron la lucha desde las trincheras, además de que la secundaria de los Bengals nunca apareció.

Bengals | AP

¿Dudas? Bo Nix las resuelve

En los últimos partidos de los Broncos, Bo Nix fue uno de los más criticados, sin embargo, en este encuentro el mariscal de campo demostró todo su arsenal. Previo al final de la primera mitad, el quarterback recibió una intercepción, pero en poco tiempo recuperó el ovoide.

Con 13 segundos en el reloj del segundo cuarto, Nix lanzó un pase preciso a Courtland Sutton, quien con una concentración impecable cayó en las diagonales. Al momento de esa anotación, el marcador era de 3-21.

Bo Nix | AP

Segunda mitad de trámite

Jake Browning nunca logró encontrar en las mejores condiciones a Tee Higgins ni a Ja'Marr Chase, quienes apenas lograron 55 yardas en conjunto. Los errores no solo fueron desde el coucheo, sino también en el terreno de juego.

Durante todo el partido, los Bengals realizaron un total de 11 infracciones, una más que la cantidad de primer downs en el juego (10). En el cierre del último cuarto, Nix encontró completamente solo a RJ Harvey tras un pase pantalla, quien se fue con tranquilidad a las diagonales y selló la victoria 3-28.

Broncos | AP