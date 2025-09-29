¡Duelo en el sótano! Dolphins vence a Jets y aumenta su mala racha

Los Miami Dolphins vencieron en el Hard Rock Stadium a los Jets de Nueva York en un duelo de equipos con mala racha y con un marcador de 27-21, cuando el trámite del juego parecía que iba a entregar un final completamente diferente. Con una racha negativa, los dos equipos llegaron a la cuarta semana de la temporada.

Oxígeno puro para los Dolphins | AP

Dominio total en casa

El marcador rompió su paridad cuando Riley Patterson entregó los primeros tres puntos para los locales con un gol de campo en la primera serie ofensiva del partido; el incremento de puntos llegó gracias a una serie de 96 yardas de los Dolphins para que a pase de Tua Tagovailoa, Darren Waller entregara la primera suma de seis unidades, poniendo la pizarra 0-10.

La primera respuesta de los Jets llegó antes de terminar el segundo cuarto, cuando después de no lograr un primero y diez, en cuarta oportunidad, restando dos segundos en el reloj, Nick Folk convirtió un gol de campo de 58 yardas para acercar un poco a los visitantes en el Hard Rock Stadium.

Tua Tagovailoa tuvo una actuación sólida | AP

El momento más complicado del partido vino en el tercer cuarto, pues tras un pase de Tua Tagovailoa para Tyrek Hill, el receptor fue derribado de manera abrupta y sufrió una lesión aparatosa con su pie completamente volteado, deteniendo el partido inmediatamente para que el jugador de Dolphins pudiera ser atendido y momentos más tarde, pudiera abandonar el campo con ayuda del cuerpo médico.

Sin respuesta neoyorquina

Darren Waller volvió a aparecer en el encuentro instantes después de la escalofriante lesión, con una nueva gran jugada que lo dejó sumar su segundo touchdown de la noche; sin embargo, Justin Fields no se quedó atrás y en la siguiente serie ofensiva, cerca de la zona de anotación, el ex de Steelers decidió correr y lograr por su cuenta que su equipo sumara siete puntos, ya que el punto extra fue bueno.

Justin Fields no pudo responder de buena manera | AP

Desafortunadamente para los Jets, pese a que su mariscal de campo había hecho una jugada grande, también llegó De'von Achane con más puntos para la causa de Miami, en el medio de todo esto vino otro gol de campo de Nick Folk para seguirse acercando, ya que posteriormente vino otra gran jugada por parte de Fields para encontrar a otro de sus receptores y ponerse solamente a seis puntos después de la conversión de dos.

¿Qué viene en la semana cinco?

El esfuerzo ya no fue suficiente, pues el tiempo se acabó y los Jets sumaron su cuarta derrota de la campaña, mientras que los Dolphins libraron esa marca y se quedan con su primer triunfo antes de enfrentarse a las Panteras de Carolina, mientras que los Jets se medirán en contra de los Vaqueros de Dallas.

Tyrek Hill estará ausente mucho tiempo | AP