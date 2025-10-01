San Francisco 49ers vs LA Rams: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 5 de la NFL?

La Semena 5 de la NFL arranca en Los Ángeles con un duelo divisional entre 49ers y Rams

REDACCIÓN RÉCORD
1 de Octubre de 2025

Comienza la Semana 5 de la NFL con un duelo divisional que promete sacar chispas: 49ers vs Rams desde el SoFi Stadium en California.

Ambos equipos llegan al encuentro con una marca de 3-1 peleando el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

San Francisco se presenta en el emparrillado con varias bajas de consideración, pues Brock Purdy, Jauan Jennings y Ricky Pearsall no tendrán actividad por lesión. Por ello, el encargado de los controles a la ofensiva será Mac Jones.

Por otro lado, los angelinos, que han sorprendido en este inicio de temporada, cuentan con todas sus estrellas y parten como favoritos.

Sin embargo, se trata de un juego divisional de gran rivalidad, por lo que el resultado es de pronóstico reservado.

¿Dónde ver San Francisco 49ers y vs Los Ángeles Rams?

  • Fecha: jueves 2 de septiembre
  • Hora: 18:05 horas del centro de México
  • Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles
  • Dónde ver: Fox Sports México

