San Francisco 49ers vs LA Rams: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 5 de la NFL?

Comienza la Semana 5 de la NFL con un duelo divisional que promete sacar chispas: 49ers vs Rams desde el SoFi Stadium en California.

Ambos equipos llegan al encuentro con una marca de 3-1 peleando el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

San Francisco se presenta en el emparrillado con varias bajas de consideración, pues Brock Purdy, Jauan Jennings y Ricky Pearsall no tendrán actividad por lesión. Por ello, el encargado de los controles a la ofensiva será Mac Jones.

Por otro lado, los angelinos, que han sorprendido en este inicio de temporada, cuentan con todas sus estrellas y parten como favoritos.

Sin embargo, se trata de un juego divisional de gran rivalidad, por lo que el resultado es de pronóstico reservado.

¿Dónde ver San Francisco 49ers y vs Los Ángeles Rams?