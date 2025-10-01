San Francisco 49ers vs LA Rams: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 5 de la NFL?

Comienza la Semana 5 de la NFL con un duelo divisional que promete sacar chispas: 49ers vs Rams desde el SoFi Stadium en California.
Ambos equipos llegan al encuentro con una marca de 3-1 peleando el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.
San Francisco se presenta en el emparrillado con varias bajas de consideración, pues Brock Purdy, Jauan Jennings y Ricky Pearsall no tendrán actividad por lesión. Por ello, el encargado de los controles a la ofensiva será Mac Jones.
Por otro lado, los angelinos, que han sorprendido en este inicio de temporada, cuentan con todas sus estrellas y parten como favoritos.
Sin embargo, se trata de un juego divisional de gran rivalidad, por lo que el resultado es de pronóstico reservado.
¿Dónde ver San Francisco 49ers y vs Los Ángeles Rams?
- Fecha: jueves 2 de septiembre
- Hora: 18:05 horas del centro de México
- Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles
- Dónde ver: Fox Sports México