Copa del Mundo: Todos los balones en la historia de la justa internacional

FIFA presentó oficialmente el balón que se utilizará para el Mundial 2026, Trionda, el cual tiene un diseño alusivo a las tres sedes de la justa: México, Estados Unidos y Canadá. Este se une a una gran colección, que comienza desde 1930.

Trionda, balón del Mundial 2026 | X: CAPTURA

¿Cuáles han sido los balones en la historia de los Mundiales?

El primer balón en la historia de los Mundiales es el T-model de Uruguay 1930, el cual lleva este nombre por los paneles de cuero en forma de T y se utilizó solo en algunos partidos. Para Italia 1934, se usó el Federale 102, con 13 paneles de cuero.

El Allen fue el balón de Francia 1938, con una elaboración similar a la del Federale 102 y este también fue utilizado en los Juegos Olímpicos de París 1924. En Brasil 1950 presentaron el Superball Duplo T, uno que fue innovador por su válvula y por ser más ligero.

Para Suiza 1954, el balón fue el Swiss World Champion con un color amarillo para que pudiera ser identificable para los aficionados, especialmente en la Final, la cual se jugó bajo la lluvia. En Suecia 1958 llevó por nombre Top Star y fue en color blanco con 24 paneles de cuero.

El Mr Crack fue el balón oficial de Chile 1962, con 18 tiras de cuero que se unían para formar paneles. Sin embargo presentó problemas de absorción de agua y en algunos partidos se utilizaron otras alternativas, como en el Checoslovaquia ante Hungría en los Cuartos de Final.

En uno de los Mundiales más icónicos, Inglaterra 1966, el balón fue el Challenge 4-Star que salió en colores blanco, amarillo y naranja. Finalmente fue el de color blanco el que más se utilizó durante la justa internacional.

Balón del Mundial 1966 | FIFA

La llegada de Adidas a la Copa del Mundo

México 1970 pue el primer Mundial en el que Adidas fue el proveedor de los balones, y debutaron con el Telstar, un diseño icónico, que a día de hoy es recordado e identificado como el típico balón de futbol a través de generaciones. En Alemania 1974 fue el Telstar Durlast, con casi las mismas características solo con algunas modificaciones.

Tango Durlast fue el de Argentina 1978, misma base que España 1982. Para México 1986 el elegido fue el Azteca, parecido al Tango, pero con otros patrones, al igual que el Etrusco Unico de Italia 1990, Questra en Estados Unidos 1994 y Tricolore en Francia 1998, pero este último con tonos en azul, blanco y rojo.

Adidas realizó un fuerte cambio en Corea/Japón 2002 con el Fevernova, el cual tenía cuatro otros patrones en color verde rojo y dorado, sobre una base completamente en blanco. El Teamgeist fue el diseño oficial de Alemania 2006, en blanco, negro y dorado.

Jabulani, el polémico balón de Sudáfrica 2010, adornado con once colores para representar a los jugadores que están en un partido de futbol. El Brazuca fue utilizado para Brasil 2014 y contaba con seis paneles en forma de hélice.

Los últimos dos balones son Telstar 18 para Rusia 2018 y el Al Rihla para Qatar 2022, los cuales contaron con distintas tecnologías para que los usuarios interactuaran con ellos a través de sus dispositivos móviles, además de elementos para que pudieran ser más ligeros y rápidos.

Balón de Qatar | FIFA