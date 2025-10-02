Alejandro Zendejas comanda lista de Estados Unidos para Fecha FIFA

Alejandro Zendejas es uno de los jugadores más determinante en América y la Liga MX. El atacante tuvo un partido de ensueño en el Clásico Capitalino, en el cual marcó dos goles, uno de ellos fue una pieza de museo. Es por eso, que por segunda ocasión consecutiva, el atacante fue convocado por Estados Unidos.

El conjunto de las Barras y las Estrellas enfrentará a Ecuador y Australia en la próxima Fecha FIFA, por lo que Mauricio Pochettino presentó a sus convocados. Entre las grandes figuras como Christian Pulisic y Tim Weah, el jugador de las Águilas también destacó.

Alejandro Zendejas | MEXSPORT

Su falta en Copa Oro

Pese a que sus convocatorias con Estados Unidos comenzaron a ser regulares este año, el atacante del América no fue convocado a la Copa Oro. Zendejas tuvo un gran nivel, sin embargo, fue por su participación en el juego ante LAFC por el Mundial de Clubes.

"Bueno, muchas veces no depende de los jugadores, depende de nuestro gusto y de lo que nosotros entendemos como estructurar un equipo para tener un equilibrio determinado. Por diferentes razones, el Mundial de Clubes no estuvo, nosotros pensábamos que podía tener la posibilidad de clasificar para el Mundial de Clubes", comentó en una entrevista el estratega.

Con Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cuáles son los números de Zendejas con Estados Unidos?

Con el equipo de los Estados Unidos, Zendejas disputó sus primeros 13 partidos desde 2023. El jugador estadounidense anotó sus dos primeros goles en un partido amistoso ante Japón; y uno en Nations League ante Granada.

Alejandro Zendejas | MEXSPORT

Toda la lista de Estados Unidos

Porteros

Chris Brady

Matt Freese

Patrick Schulte

Matt Turner

Defensas

Max Arfsten

Cameron Carter-Vickers

Alex Freeman

Mark McKenzie

Tim Ream

Chris Richards

Antonee Robinson

Miles Robinson

Mediocampistas

Brenden Aaronson

Diego Luna

Weston McKennie

Aidan Morris

Cristian Roldán

James Sands

Tanner Tessmann

Malik Tillman

Delanteros

Patrick Agyemang

Folarin Balogun

Christian Pulisic

Tim Weah

Haji Wright

Alex Zendejas

Convocatoria | Captura de pantalla