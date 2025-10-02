Alejandro Zendejas comanda lista de Estados Unidos para Fecha FIFA

El jugador del América volvió de manera consecutiva a la convocatoria de Mauricio Pochettino

Alejandro Zendejas | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
2 de Octubre de 2025

Alejandro Zendejas es uno de los jugadores más determinante en América y la Liga MX. El atacante tuvo un partido de ensueño en el Clásico Capitalino, en el cual marcó dos goles, uno de ellos fue una pieza de museo. Es por eso, que por segunda ocasión consecutiva, el atacante fue convocado por Estados Unidos.

El conjunto de las Barras y las Estrellas enfrentará a Ecuador y Australia en la próxima Fecha FIFA, por lo que Mauricio Pochettino presentó a sus convocados. Entre las grandes figuras como Christian Pulisic y Tim Weah, el jugador de las Águilas también destacó.

Su falta en Copa Oro

Pese a que sus convocatorias con Estados Unidos comenzaron a ser regulares este año, el atacante del América no fue convocado a la Copa Oro. Zendejas tuvo un gran nivel, sin embargo, fue por su  participación en el juego ante LAFC por el Mundial de Clubes.

"Bueno, muchas veces no depende de los jugadores, depende de nuestro gusto y de lo que nosotros entendemos como estructurar un equipo para tener un equilibrio determinado. Por diferentes razones, el Mundial de Clubes no estuvo, nosotros pensábamos que podía tener la posibilidad de clasificar para el Mundial de Clubes", comentó en una entrevista el estratega.

¿Cuáles son los números de Zendejas con Estados Unidos?

Con el equipo de los Estados Unidos, Zendejas disputó sus primeros 13 partidos desde 2023. El jugador estadounidense anotó sus dos primeros goles en un partido amistoso ante Japón; y uno en Nations League ante Granada.

Toda la lista de Estados Unidos

Porteros

  • Chris Brady

  • Matt Freese

  • Patrick Schulte

  • Matt Turner

Defensas

  • Max Arfsten

  • Cameron Carter-Vickers

  • Alex Freeman

  • Mark McKenzie

  • Tim Ream

  • Chris Richards

  • Antonee Robinson

  • Miles Robinson

Mediocampistas

  • Brenden Aaronson

  • Diego Luna

  • Weston McKennie

  • Aidan Morris

  • Cristian Roldán

  • James Sands

  • Tanner Tessmann

  • Malik Tillman

Delanteros

  • Patrick Agyemang

  • Folarin Balogun

  • Christian Pulisic

  • Tim Weah

  • Haji Wright

  • Alex Zendejas

