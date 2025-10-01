Cuba hace historia en el Mundial Sub 20 al empatar con Italia

La Selección de Cuba Sub 20 protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA al rescatar un empate 2-2 frente a Italia, una de las selecciones favoritas al título. El resultado no solo significó un golpe anímico para los europeos, sino que también marcó un hecho histórico, el primer punto de la selección cubana en un Mundial de la categoría.

El encuentro comenzó con un claro dominio de Italia, que parecía encaminarse a una goleada. A los 14 minutos, Andrea Natali abrió el marcador con el 1-0 para los azzurri. Más tarde, al minuto 31, Jamal Iddrissou amplió la ventaja para poner el 2-0, reflejando la amplia superioridad del cuadro europeo en la primera parte.

Las estadísticas respaldaban la superioridad italiana, con el doble de disparos totales, el triple de remates a puerta, más de 100 pases adicionales y diez tiros de esquina a favor. Todo apuntaba a que Cuba sufriría una derrota similar a las vividas en su primera participación en Turquía 2013, donde perdió sus tres encuentros.

La expulsión que cambió el rumbo

Sin embargo, el duelo dio un giro inesperado cuando Italia se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Jamal Iddrissou en tiempo de compensación de la primera mitad (45+3’). Esa decisión condicionó el desarrollo del partido, ya que los europeos debieron afrontar toda la segunda parte con desventaja numérica.

Cuba aprovechó la oportunidad y, con carácter, buscó remontar. Michael Camejo se convirtió en la figura del encuentro al marcar dos goles desde el punto penal, acercando primero a los isleños y finalmente firmando el empate 2-2 en los minutos finales. El delantero pasó a la historia como el autor de los tantos que le dieron a Cuba su primer punto mundialista.

Previo a este torneo, Cuba solo había participado una vez en un Mundial Sub 20, en Turquía 2013, donde perdió sus tres compromisos ante Portugal, Nigeria y Corea del Sur, con un saldo de un gol a favor y diez en contra. Por eso, este empate frente a Italia representa un hito para el futbol cubano y un motivo de orgullo dentro de la Concacaf.

El panorama del Grupo

El resultado tuvo repercusiones inmediatas en el grupo. Con este empate, Argentina aseguró su clasificación a los Octavos de Final tras haber sumado dos victorias. Italia, pese al tropiezo, llegó a cuatro puntos y mantiene grandes posibilidades de avanzar.

Cuba, por su parte, sueña con una clasificación histórica: necesita vencer a Australia en la última jornada y esperar un tropiezo de Italia frente a Argentina para colarse como segundo lugar.

Los partidos decisivos del grupo se disputarán el próximo sábado. Pase lo que pase, Cuba ya puede presumir de haber roto la barrera y sumar su primera unidad en una Copa Mundial Sub 20, un logro que quedará grabado en la historia de su futbol.

