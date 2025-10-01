Selección Mexicana Sub-20 rescata empate ante España con doblete de Gilberto Mora

En un cierre dramático, Gilberto Mora apareció en el último minuto para marcar el gol que selló el 2-2 de la Selección Mexicana ante España en el Mundial Sub-20 de Chile. El atacante se vistió de héroe y le dio oxígeno al Tricolor, que con este resultado se mantiene con aspiraciones de avanzar en el Grupo C.
El duelo estuvo marcado desde temprano por la intervención del VAR. A los 24 minutos, el árbitro había señalado un penal de Rodrigo Pachuca sobre Jan Virgili, pero tras revisar la jugada revirtió la decisión y anuló la pena máxima que pudo haber adelantado a España.
El primer tanto llegó al minuto 31 gracias a Gilberto Mora, quien definió tras una gran combinación con Alexéi Domínguez. Diez minutos después, Pablo García apareció para empatar el marcador y devolverle la presión al conjunto mexicano.
El duelo se mantuvo de ida y vuelta, con llegadas de ambos equipos. La más clara fue al 53’, cuando Diego Ochoa salvó en la línea un disparo de Iker Bravo.
Datos que pesan en la historia
En la primera parte, México registró cuatro tiros frente a seis de España. Además, el Tricolor rompió una racha de dos partidos sin anotar en Mundiales Sub-20, algo que no sucedía desde Turquía 2013. Sin embargo, las imprecisiones defensivas volvieron a pasar factura.
Al minuto 69 se vivió otra acción polémica: el árbitro revisó una mano en el área española, pero determinó que el balón impactó en el hombro del defensor. El Tri se quedó sin la oportunidad de volver a ponerse arriba en el marcador.
César Bustos fue amonestado al 75’ tras un mal control y, poco después, el silbante señaló penal a favor de España. Iker Bravo lo convirtió al 79’ ante un Emmanuel Ochoa que poco pudo hacer.
Pero apareció el héroe mexicano: Gilberto Mora anotó su doblete al minuto 87, donde le dio oxígeno al Tricolor liderado por Eduardo Arce y rescataron un punto muy valioso en el competencia.