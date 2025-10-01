Selección Mexicana Sub-20 rescata empate ante España con doblete de Gilberto Mora

En un cierre dramático, Gilberto Mora apareció en el último minuto para marcar el gol que selló el 2-2 de la Selección Mexicana ante España en el Mundial Sub-20 de Chile. El atacante se vistió de héroe y le dio oxígeno al Tricolor, que con este resultado se mantiene con aspiraciones de avanzar en el Grupo C.

El duelo estuvo marcado desde temprano por la intervención del VAR. A los 24 minutos, el árbitro había señalado un penal de Rodrigo Pachuca sobre Jan Virgili, pero tras revisar la jugada revirtió la decisión y anuló la pena máxima que pudo haber adelantado a España.

Gilberto Mora fue la figura del partido | MEXSPORT

El primer tanto llegó al minuto 31 gracias a Gilberto Mora, quien definió tras una gran combinación con Alexéi Domínguez. Diez minutos después, Pablo García apareció para empatar el marcador y devolverle la presión al conjunto mexicano.

El duelo se mantuvo de ida y vuelta, con llegadas de ambos equipos. La más clara fue al 53’, cuando Diego Ochoa salvó en la línea un disparo de Iker Bravo.

México y España protagonizaron un gran partido | MEXSPORT

Datos que pesan en la historia

En la primera parte, México registró cuatro tiros frente a seis de España. Además, el Tricolor rompió una racha de dos partidos sin anotar en Mundiales Sub-20, algo que no sucedía desde Turquía 2013. Sin embargo, las imprecisiones defensivas volvieron a pasar factura.

Al minuto 69 se vivió otra acción polémica: el árbitro revisó una mano en el área española, pero determinó que el balón impactó en el hombro del defensor. El Tri se quedó sin la oportunidad de volver a ponerse arriba en el marcador.

México sufrió contra España | MEXSPORT

César Bustos fue amonestado al 75’ tras un mal control y, poco después, el silbante señaló penal a favor de España. Iker Bravo lo convirtió al 79’ ante un Emmanuel Ochoa que poco pudo hacer.

Pero apareció el héroe mexicano: Gilberto Mora anotó su doblete al minuto 87, donde le dio oxígeno al Tricolor liderado por Eduardo Arce y rescataron un punto muy valioso en el competencia.

México y España dividieron puntos | MEXSPORT