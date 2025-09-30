¿Despreciado del Tri? Revelan la verdad del caso Zendejas en Selección Mexicana

El gran momento que vive Alejandro Zendejas con América ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica en torno a su decisión de abandonar a la Selección Mexicana y representar a Estados Unidos. A meses de la Copa del Mundo, el “10” azulcrema se ha consolidado como una de las piezas más desequilibrantes de la Liga MX, mientras en México resurgen versiones de por qué nunca encontró un lugar en el Tri.

Zendejas celebra gol con América | IMAGO7

En el podcast Cuadro A, Andrés Vaca, narrador de TUDN, reveló un episodio que involucra directamente al exentrenador del Tri, Gerardo “Tata” Martino. Según Vaca, en una charla privada donde también estaban presentes Ruso Zamogilny y Paco Villa, el estratega argentino fue tajante con su postura sobre el futbolista.

“Ustedes no saben de futbol, Zendejas es malísimo… Espérense unas cuantas jornadas, Brian (Rodríguez) va a sentar a Zendejas y Zendejas no va a volver a jugar nunca en el América… el tiempo me va a dar la razón”, relató Vaca sobre lo que Martino les habría dicho.

La anécdota que platica @Andres_Vaca_.



El Tata Martino despreciando a Alejandro Zendejas hace un tiempo.



No miento cuando digo que es lo peor que le ha pasado a la Selección Mexicana. pic.twitter.com/z04sL3dchb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 30, 2025

La versión de Ruso Zamogilny

Tras la polémica declaración, Ruso Zamogilny salió en redes sociales para matizar la anécdota de su compañero. El analista confirmó que fue él quien preguntó a Martino por Zendejas, a quien siempre consideró un perfil ideal para la Selección, pero aclaró que el DT nunca dijo literalmente que era “malísimo”.

“Yo fui quien le preguntó al Tata por el tema Zendejas (…) y aunque el Tata no dijo que era malísimo, lo demás sí lo mencionó”, escribió Zamogilny en Twitter.

De esta forma, más allá de la palabra exacta utilizada, ambos coinciden en que Martino no veía en Zendejas un jugador valioso ni para América ni mucho menos para el Tri.

¿Martino echó a Zendejas del Tri?

Cabe recordar que la salida de Zendejas del proceso mexicano se dio justamente durante la era de Martino, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte del jugador o del técnico, los rumores siempre apuntaron a que el estadounidense sabía que no tendría cabida en competencias importantes bajo la gestión del “Tata”.

Hoy, con Zendejas convertido en referente del América y pieza importante en la Selección de Estados Unidos, estas revelaciones refuerzan la teoría de que fue el desdén del propio Martino lo que terminó por inclinar la balanza y alejar al atacante del Tri.