Mundial Sub-20: México deja buenas sensaciones contra Brasil y ya piensa en España

La Selección Mexicana Sub-20 dejó buenas sensaciones en el Mundial de la categoría en Chile, luego de empatar ante Brasil en un duelo de alta exigencia. Ahora, el reto inmediato será enfrentar a España, un rival que también llega con aspiraciones de protagonismo en el torneo.

México comenzó la aventura mundialista con un empate | MEXSPORT

Diego Sánchez, debut soñado con la Selección Mexicana

El juvenil de Tigres, Diego Sánchez, vivió un momento especial al debutar en un Mundial y dejó claro que el grupo apunta a lo más alto. “Me sentí muy feliz, feliz de hacer mi debut en un mundial. Venimos a lo que venimos: a buscar el campeonato. Yo sé que son partidos muy difíciles, pero sé que podemos con eso y más”, aseguró el mediocampista.

Por su parte, el entrenador Eduardo Arce subrayó que el plantel mantiene los pies en la tierra y se prepara con máxima atención para enfrentar a España. “Mucho enfoque y responsabilidad, vamos a cuidar los detalles mínimos, siempre activos y pendientes a algunas pelotas para que no provoquen un daño”, explicó el estratega.

Arce pidió a la afición que sigan confiando | MEXSPORT

Arce también lanzó un mensaje a la afición mexicana, invitando a mantener la confianza en esta nueva generación de futbolistas. “Sigan creyendo en nosotros, ojalá estén orgullosos de los chavos”, comentó con emoción.

¿Cómo está el grupo en el Mundial Sub-20?

Por su parte, Tahiel Jiménez, del club Santos Laguna, destacó la fortaleza grupal como uno de los puntos más altos de la selección. “Al equipo lo veo unido como siempre, desde el día uno lo veo muy sólido, con la confianza de seguir para adelante con este camino que llevamos”, expresó el defensor.

Diego Sánchez señaló que fue u debut soñado | MEXSPORT

El zaguero lagunero aseguró que el grupo tiene la mentalidad necesaria para sacar un resultado positivo ante los españoles. “Lo siento con la confianza de que vamos a sacar el resultado a favor”, añadió.

El duelo ante España será una prueba de fuego para medir hasta dónde puede llegar México en este Mundial Sub-20. La fortaleza defensiva, el orden en medio campo y la chispa ofensiva serán claves para aspirar a los tres puntos.